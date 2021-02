Den tidligere Arsenal-kapteinen er kritisk til signeringer gjort av gamleklubben den siste tiden, deriblant Martin Ødegaard.

Martin Ødegaard fikk søndag sin første kamp fra start for Arsenal etter overgangen fra Real Madrid i vinter. Oppgjøret mot Leeds endte med en 4-2-seier, og til tross for at det ikke ble noen målpoeng på nordmannen så høstet han blant annet skryt fra Mikel Arteta.

En som derimot ikke uttrykket like mye begeistring for Ødegaard etter kampen er Tony Adams, som spilte hele 669 kamper for The Gunners i sin tid. Han er heller frustrert på gamleklubben, med tanke på hvordan de har handlet de siste par årene.

- Vil heller få inn gode forsvarsspillere

- Jeg ble så irritert over at vi hentet inn Pépé og Willian da vi hadde to ungdommer (Emile Smith Rowe og Bukayo Saka) på vei inn i laget, sier Adams ifølge The Mirror.

Pépé ble sommeren 2019 hentet for omtrent 72 millioner pund, mens Willian før sesongen skrev under på en lukrativ treårsavtale med The Gunners.

Og i rekka med disse signeringene nevner også Adams tydelig lånet av Ødegaard som ikke veldig nødvendig.

- Som sportsdirektør i Arsenal vil du ikke hente inn Ødegaard. Du vil heller få inn gode, sterke forsvarsspillere i laget, mener Adams.

- For å være ærlig, så er det et argument for at du ikke trenger Martin Ødegaard, sier han.

- Absolutt godkjent

Etter seieren over Leeds fikk imidlertid Ødegaard først og fremst positive tilbakemeldinger med tanke på sine prestasjoner.

- All ære til ham for at han spiller fra start for første gang i Premier League mot Leeds, etter å ha spilt lite fotball de siste tre månedene. Det var fantastisk å se måten han løp på, kreativiteten han bidro med og personligheten han viste i løpet av denne kampen, sa Arsenal-sjef Artata.

TV 2-ekspert Petter Myhre tror vi får se mer av Ødegaard i tiden som kommer.

- God gjennomkjøring. Jeg har så høye forventninger til ham, jeg, at jeg tror han kommer til å spille vesentlig bedre kamper enn det her, men absolutt godkjent på et Arsenal-lag som hadde full kontroll, sa eksperten i TV 2-studio.

Neste mulighet for Ødegaard til å vise seg frem er torsdag kveld. Da reiser Arsenal til Benfica for sekstendelsfinale i Europa League.

