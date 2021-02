WHO-eksperter: Wuhan-utbruddet var mye større enn oppgitt

WHO-ekspertene som har vært i Kina for å granske koronavirusets opprinnelse, fant tegn til større koronautbrudd i Wuhan i desember 2019 enn tidligere antatt.

Ekspertene kan for første gang slå fast at det var mer enn tolv ulike varianter av viruset i Wuhan allerede i desember 2019, opplyser gruppens leder Peter Ben Embarek til CNN. Det melder NTB.

Ekspertene fikk også snakke med det Kina har opplyst var den første smittede pasienten, en kontorarbeider i 40-årene som ikke hadde vært på reiser og som ble registrert smittet 8. desember 2019.

Vil analysere hundretusener av blodprøver

– Viruset sirkulerte bredt i Wuhan i desember. Dette er et nytt funn, sier Embarek.

WHOs eksperter ber nå om hurtig tilgang til hundretusener av blodprøver fra Wuhan som de så langt ikke har fått lov til å analysere, melder NTB.

Sikker på at det startet hos et dyr

I et intervju etter at han kom tilbake til New York, uttalte en av ekspertene i WHO-gruppen, Peter Daszak, ekspert på smittsomme sykdommer hos dyr og spredning til mennesker, at alle tegn tyder på at viruset oppsto hos et dyr i Kina eller Sør-Asia og at hypotesen om at det kunne være skapt i et laboratorium framstår som helt usannsynlig, så usannsynlig a det ikke er verdt å bruke mer tid på å undesøke, skriver The New York Times.

