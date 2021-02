Glatte føre og ufordringer på flere veier i Rogaland mandag morgen.

Sør-Vest politidistrikt i Stavanger favner både Rogaland og deler av Vestland og Agder fylker. Dette er et av politidistriktene som mandag morgen melder om glatte veier og flere utfordringer.

- Det er store lokale forskjeller, men det har vært meldinger om en del glatte veier, sier operasjonsleder Bjarte Fisketjønn til Nettavisen rett før klokka 09.30.

Så langt er det ikke meldt om alvorlige ulykker, men føreren av en bil som havnet på taket i Tysvær på Haugalandet ble tatt med av luftambulansen.

- Veldig glatt veibane

I Hå kommune på Jæren ble en mann i slutten av 20-årene tatt hånd om av helse etter at bilen hans kjørte ut av vegen på Nordsjøvegen.

- Veldig glatt veibane, oppsummerer politiets patrulje på stedet.

Kjørte inn i steingjerde

I Sandnes meldte politiet klokka 05.44 om en bil som kjørte i et steingjerde. Personen som kjørte kom seg ut av kjøretøyet og framsto som uskadd, men ble kjørt til legevakt for sjekk.

- Det er glatt og vått føre på stedet, meldte politiet.

Bil havnet på taket

I 08.20-tiden rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Nedstrandvegen ved Espevik i Tysvær kommune i Rogaland.

- Det er en bil som har kjørt ut av veien. Brannvesenet er på stedet, og melder at bilen ligger på taket. Sjåføren kommer seg ikke ut av bilen fordi dørene ikke åpner seg. Brannvesenet opplyser at vedkommende ikke er fastklemt, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds Avis.

Brannvesenet jobber med å få åpnet dørene. Sjåføren i bilen skal være våken og bevisst.

- Personen som meldte fra til oss opplyser at det er svært glatte veier i området. Kjør etter forholdene, sier operasjonelederen.

I en oppdatering klokka 08.41 heter det at fører fremdeles er i bilen, men han er våken og ikke fastklemt. Imidlertid lar dørene på bilen seg ikke åpne.

Klokka 09.41 melder poliiet at nødetatene er på stedet, at fører er ute av bilen og tas med i luftambulanse, men at skadeomfanget er ukjent.

Agder: To voksne og to barn lettere skadd

I Agder politidistrikt fikk politiet rett før klokka 07 melding om en trafikkulykke på E39 ved Lenesfjorden i Lyngdal.

Ulykken involverte en personbil og en lastebil. Her er det ikke oppgitt noe om årsaken til ulykken.

- Fire personer i personbilen, To voksne og to barn. De fremstår som lettere skadd. Kjøres legevakt for sjekk, skriver politiet.

Agder politidistrikt melder også om et trafikkuhell ved Vanse klokka 08. - Begge de involverte kjøres legevakt for sjekk, melder politiet klokka 08.25.

