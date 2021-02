Krone-fest etter korona-pest

Kronen er nå på sitt sterkeste siden før korona-viruset for alvor slo inn over norske landegrenser. Men fremover er alt avhengig av én ting.

En euro koster mandag morgen 10,20 kroner. Det er det sterkeste nivået norske kroner har ligget på siden nedstengningen i mars 2020, da kronen raskt svekket seg seg ekstremt, helt ned til historisk svake 12,60 mot euro.

– Grunnen til at vi nå er tilbake der vi var før pandemien, skyldes flere ting, men først og fremst at vi hadde en god periode med aksjeoppgang og oljeprisoppgang, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

Spesielt oljeprisen bidrar godt. Den er nå på 63 dollar fatet, også det det høyeste siden før korona-nedstengningen.

Betydning styrking

En euro kostet over 11 kroner så sent som i november i fjor, men har siden den gang har kronen løftet seg jevnt og trutt, i takt med at utsikten for bekjempelsen av koronaviruset har bedre seg. Spesielt de gode vaksinenyhetene om Pfizer- og Moderna-vaksinene, som kom den måneden, ga kronekursen et løft.

– Vi har sett et betydelig løft i kronekursen siden den gang, og det er en vaksine-effekt. Ting ser veldig annerledes enn i oktober, sier Østnor.

Han understreker at det sentrale økonomiske spørsmålet nå blir hvordan det går med vaksinering av befolkningen fremover.

– Nå står og faller alt på at utrullingen av vaksinene, om produsentene klarer å levere og myndighetene klarer å fordele vaksinene, sier han.

Usikkerhet

Samtidig peker valutastrategen på to store usikkerhetsmomenter. Det første er de såkalte mutantvirusene, som i verste fall kan være resistente mot dagens korona-vaksiner.

– Vi har tre mutanter, en sørafrikansk, en brasiliansk og en britisk, og hvem vet hvordan den neste ser ut, sier han.

– Det andre er vaksineskepsisen og at mange ikke vil ta vaksinene. I Norge er ikke dette et problem, men du skal ikke lang sørover i Europa før det ser annerledes ut, Frankrike for eksempel.

Men heldigvis er det kommet mange gode nyheter i det siste. Østnor peker blant annet på nyhetene fra forrige uke som svært positive. Der ble det kjent at Norge vil få betydelig flere vaksiner før sommeren enn hittil ansatt, og at FHI håper det voksne befolkningen kan være langt på vei fullvaksinert i løpet av første halvår.

–Det var gode nyheter. Fra å være ferdigvaksinert ved slutten av året til før sommeren. En slik nyhet er vanskelig å isolere fra andre effekter på kronen, men det er klart det reduserer nedsiden for vaksineutrullingen, spesielt siden dette gjelder ikke bare Norge, men også hele EU, sier Østnor.

