Emil Bohinen blir Russland-proff

Midtbanespilleren Emil Bohinen (21) er solgt fra Stabæk til den russiske storklubben CSKA Moskva og har undertegnet en 4,5-årskontrakt.

Det opplyser CSKA på sitt nettsted. Klubben ligger på 2.-plass i den russiske eliteserien.

Ifølge klubben er Emil Bohinen allerede ankommet klubbens treningsleir i Alicante i Spania.

Bohinen kom inn i Stabæk-akademiet i 2012 og har vært en del av Stabæks A-lag siden 2015.

– Det er veldig hyggelig for Emil at han havner i en såpass stor og anerkjent klubb som CSKA Moskva, som ofte er med i Champions League og Europa League. En fjær i hatten for Emil, sier sportssjef Torgeir Bjarmann til Stabæks hjemmeside.

– Jeg er utrolig stolt over å ha signert denne avtalen og gleder meg stort til fortsettelsen. Det er bare en nedtur med dette her, og det er at jeg må forlate Stabæk Fotball, klubben i mitt hjerte, sier Bohinen i avskjedsintervjuet på klubbens hjemmeside.

