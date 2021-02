FIS tar grep etter masseavlysning i Norge

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil erstatte avlyste verdenscuprenn i Norge. Hopp og langrenn har trolig løsning på plass i løpet av uken.

- Vi har noen muligheter og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å ha renn etter VM.

Det sier renndirektør for langrenn i FIS, Pierre Mignerey, til Nettavisen mandag.

Både Oslo og Lillehammer skulle egentlig ha arrangert de siste verdenscuprennene for sesongen i langrenn etter VM Oberstdorf, men forrige uke ble det klart at idretten ikke får unntak fra innreisebestemmelsene i Norge og rennene ble dermed avlyst.

Nå bekrefter Mignerey at FIS vil komme med en avklaring i løpet av uken.

- Vi kommer trolig til å ha noen erstatningsrenn. Jeg kan ikke si når og hvor ennå, men vi bør kunne gå ut med det i løpet av denne uken.

- Jeg vet ikke om det blir én eller to helger, men jeg er ganske sikker på at vi skal ha noen konkurranser, forklarer renndirektøren.

Les også: Mowinckel kritisk etter VM-øvelse

Går mot to helger i Planica



Også hoppsirkuset fikk merke avlysningene i Norge.

Planen var som vanlig å arrangere Raw Air som innebærer renn i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund, men samtlige renn ble avlyst.

Renndirektør Sandro Pertile bekrefter til Nettavisen at de også nærmer seg en løsning i verdenscupen i hopp.

Les også: Norsk hopper stakk seg selv med kniv

Han forklarer at FIS håper at Slovenia og Planica vil ta på seg en ekstra verdenscuphelg.

- Det vi tenker nå er å gjennomføre VM, så ta fri den første helgen etter VM og så ha verdenscuprenn to helger på rad i Slovenia, sier Pertile til Nettavisen.

Planen er da at det vil bli arrangert verdenscuprenn i storbakken i Planica helgen 19-21. mars, mens de som planlagt vil avslutte sesongen i skiflygingsbakken helgen etter.

Pertile forteller imidlertid at det kan bli et ekstra individuelt skiflygingsrenn i Planica som erstatning for rennet i Vikersund.

Les også: Jansrud bryter VM



Polen vil ha miniturnering

Renndirektøren håper at alt skal være spikret før VM i Oberstdorf, men at de for øyeblikket avventer en formell søknad fra den slovenske forbundet.

Dersom slovenerne ikke får arrangert en ekstra verdenscuphelg kan Polen være et alternativ.

Pertile bekrefter at FIS mottok en søknad fra det polske skiforbundet søndag.

- De tilbyr å arrangere en miniturnering i Polen med renn i Wisla, Szczyrk og Zakopane, forteller Pertile.

Han er imidlertid tydelig på at FIS foretrekker renn i Slovenia.

- Årsaken er at vi opplever mer og mer problemer med reiserestriksjoner - ikke bare til Norge. Vi vil prøve å holde oss på et sted og unngå for mye reise over landegrenser. Det er grunnen til at vi prøver å få til en løsning med to helger i Slovenia, forklarer Pertile.

Les også: Ble millionær halvannen måned. Nå er det én ting han vil unne seg

Positiv Granerud

Verdenscupleder og norsk landslagshopper Halvor Egner Granerud er positiv til at FIS prøver å få til flere renn i Slovenia.

Han synes det høres fornuftig at man prøver å holde seg på ett sted de to siste verdenscuphelgene.

Samtidig gleder han seg over at det kan bli totalt tre verdenscuprenn i skiflyging i Planica den siste helgen.

- Jeg er veldig positiv til flest mulig renn i skiflyging. Etter at jeg på en måte knakk den koden litt i desember så har jeg gledet meg til å hoppe skiflyging siden. Den planen som er forespeilet synes jeg høres bra ut og jeg synes det kan bli en veldig fin avslutning på sesongen, sier Granerud til Nettavisen.

Hopperne reiser neste helg til verdenscuprenn i rumenske Rasnov, før det er klart for VM i Oberstdorf den påfølgende uken.

Reklame Dette betyr scoren din når du kredittvurderes