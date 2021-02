Rema 1000 knuses av konkurrentene

Står på stedet hvil, men de to nærmeste konkurrentene tar store steg.

Tross store omveltninger knyttet til koronaviruset og stor fremgang for lavpris-kategorien, endte Rema 1000 med en fullstendig uendret markedsandel i 2020 på 23,2 prosent.

Det viser tallene fra Nielsens dagligvarerapport 2021, som ble lagt frem torsdag.

For helåret 2020 er Kiwi fortsatt litt bak Rema 1000 i markedsandel med 22,6 prosent, en oppgang på 0,8 prosentpoeng. Kiwi har tatt store steg i løpet av året og er etter hva Nettavisen erfarer Norges største dagligvarekjede ved inngangen til 2021. Det er første gang i kjedenes over 40 år lange historie.

De nye tallene markerer nå sju år hvor Rema 1000 ikke har klart å få til vekst av betydning, til Reitan-familiens fortvilelse.

Extra vinner



Fjoråret ble også en stor suksess for den tredje store lavpriskjeden Extra, som ble årets totale vekstvinner med en vekst på 0,9 prosentpoeng til 15,6 prosent. Butikkjeden viser ingen tegn til å sakke ned og har allerede satt seg store mål for året som kommer.

- Jeg er veldig ydmyk ovenfor alle som har hatt et tøft år, men jeg er stolt av alle våre 9000 helter som har stått på i butikken, og jeg er veldig glad for at flere kunder oppdager Extra-kjeden, sier Extras kjedesjef Christian Hoel.

Kommunikasjonssjef i Kiwi Kristine Aakvaag Arvin betegne likevel 2020 som et et krevende år for Kiwi, men hovedsakelig på grunn av koronaviruset.

- Økonomisk gikk det meget bra. Mer handel i Norge ga oss muligheten til å presse prisene våre enda mer, sier hun til Nettavisen.

- Mer handel i Norge ga oss mulighet til å presse prisene våre enda mer, og tilby jobb til enda flere, sier hun til Nettavisen.

Dette gjorde også så kjeden kunne tilby flere jobb. I dag har Kiwi 2000 flere medarbeidere enn samme tid i fjor. Kjeden har også planlagt en rekke flyttinger, oppgraderinger og utvidelser av butikkene deres.

Norgesgruppen styrkes

Tross fremgangen til Extra er likevel Coop konsernet som taper blant dagligvarekonserne, med en nedgang på 0,14 prosentpoeng til 29,33 prosent markedsandel. Det er drevet av nedgang for Obs, Coop Mega, Coop Marked og ikke minst Coop Prix.

Rema er ned 0,4 prosentpoeng, mens Norgesgruppen, som allerede er landets klart største dagligvarekonsern, og som ved siden av Kiwi, også har Joker, Spar og ikke minst Meny, øker sin andel 0,36 prosentpoeng til 44,09 prosent.

Det er imidlertid Kiwi som driver oppgangen, selv om Meny også har en svak oppgang. Joker og Spar/Eurospar faller imidlertid i omsetning.

Det åpner for nye spørsmål rundt Norgesgruppen, som allered er blitt kritisert for å ha en for dominerende stilling i norsk dagligvaren.

Sterk vekst

Hele dagligvarebransjen øker rekordhøyt med 17,1 prosent, noe ikke minst tobakk har økt 42,8 prosent medns drikkevarer er opp 22,2 prosent.

Samtidig ser vi store endringer, der blant annet netthandelsaktører er kraftig opp, og Kolonial.no kan vise til en vekst på en milliard kroner. Lavprissegmentet, som altså er Rema, Extra og Kiwi, styrker sin posisjon ytterligere og øker markedsandelen fra 67,1% i 2019 til 68,3% i 2020.

Supermarkedssegmentet går tilbake -0,6%-poeng i 2020, fra 21,4% 2019 til 20,8% i 2020.

Hypermarkedssegmentet har en liten tilbakegang og endte på 5,0% i 2020, ned -0,1% poeng fra 2019.

Nærbutikksegmentet reduserte sin andel for trettende året på rad fra 6,5% i 2019 til 5,8% i 2020.

