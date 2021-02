VM over for Jansrud etter ryggskade

Kjetil Jansrud er ferdigkjørt i alpin-VM i Cortina d'Ampezzo. Han fikk en vridning i ryggen i super-G-rennet i kombinasjonen mandag.

Det betyr at han ikke stiller i slalåmdelen senere mandag. 35-åringen gjorde en feil på toppen og tapte en del tid midtveis i løypa og kom i mål 0,92 sekund bak Alexis Pinturault, så sjansene for medalje senere var minimale.

Landslagslege Trond Floberghagen ga en mer detaljert beskrivelse av skadeomfanget.

- Det som skjedde var at Kjetil pådro en vridning relativt tidlig i super-G-rennet. Det gjorde at han måtte fullføre med smerter, og han kjente fort i pausen at dette ikke forenlig med videre slalåmdel, sa Floberhagen til NTB.

Motivert

Jansrud var motivert for slalåmdelen i kombinasjonen da NTB pratet med ham i intervjusonen i Cortina.

– Jeg er langt bak, men jeg får bare prøve. Jeg er selvfølgelig helt kjørt av i medaljekampen, med mindre ti mann hekter, sa Jansrud.

Det ble ikke slik etter at han fikk tenkt seg om i pausen mellom konkurransene.

- Det er riktig at han var kjempemotivert for konkurransen, og dette er utelukkende en medisinsk vurdering. Det er alltid en utøvers skrekk at han ikke kan stille i konkurranse. Alt i alt virker det relativt godartet ut fra de undersøkelsene vi har gjort. Vårt felles mål er at Kjetil skal fullføre siste del av sesongen som planlagt. Det var også med i vurderingen da vi bestemte at han skulle stå over slalåm. Den øvelsen er en ganske stor påkjenning for ryggen, sa Floberghagen.

Henrik Røa starter som nummer 30 og er dermed Norges eneste representant i kombinasjonen for herrer.

Kombinasjonen var siste øvelse for Jansrud i Cortina, og Vinstra-mannen Jansrud kan se tilbake på et VM som endte opp som en nedtur resultatmessig.

Langt bak

I den første øvelsen, super-G, ble det 12.-plass, over sekundet bak Vincent Kriechmayr. I søndagens utforkonkurranse ble det 8.-plass. Jansrud har uttalt at forholdene i Cortina har lignet på forholdene som har vært i Garmisch-Partenkirchen og Kitzbühel i januar, og det har ikke vært noe som har passet godt for ham.

Med Røa langt bak når kombinasjonen skal avgjøres, går det mot et VM uten medaljer i enten super-G, utfor eller kombinasjon for det norske herrelaget. Det har ikke skjedd siden VM i Vail i 1989.



