Trykket brudd-påstand om Harry og Meghan samme dag som baby-nyheten kom

Dette er andre gangen at det kulørte ukebladet begår en Harry-tabbe.

Det australske ukebladet New Idea publiserte en drøy forside i sin nyeste utgave på mandag, der de antyder langt på vei at det er samlivsbrudd på gang mellom Harry og Meghan. «Det er helt over!» lyder overskriften på den kulørte forsiden. Ukebladet illustrerte forsiden med et bryllupsbilde av Harry og Meghan fra 2018, og manipulerte bildet sånn at det tilsynelatende var revet i stykker på midten.

Noen timer etter at ukemagasinet ble sendt ut til aviskioskene, kunne imidlertid hertugen og hertuginnen av Sussex annonsere at de venter sitt andre barn, og at sønnen Archie Mountbatten-Windsor skulle bli storebror.

- Hertugen og hertuginnen av Sussex er overlykkelige over at de venter sitt andre barn, sier en talsperson til BBC .

«Henrykte» over beskjeden

En talsperson for Buckingham Palace opplyser at dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip, samt Harrys bror prins William og alle i familien er «henrykte» over beskjeden og ønsker familien lykke til.

Mens New Idea-oppslaget antyder at Harry og Meghan er i ferd med å gå fra hverandre, påstås det inni artikkelen at hertugen og hertuginnen av Sussex skal fratas sine kongelige titler. Magasinet viser imidlertid til ingen kilder som kan underbygge påstanden, skriver The Guardian.

- Brøt avtale med kongehuset

Dette er ikke første gang at ukebladet gjør en tabbe knyttet til prins Harry. I 2008 avslørte ukebladet at prins Harry tjenestegjorde med den britiske hæren i krigsherjede Afghanistan. Dermed brøt magasinet en avtale mellom det britiske kongehuset og mediene om ikke å rapportere om denne informasjonen av hensyn til prins Harrys egen sikkerhet.

Prins Harry avsluttet tjenesteoppholdet en måned senere grunnet sikkerhetshensyn. New Idea beklaget saken, og hevdet at de ikke var kjent med noen embargo-avtale mellom media og kongehuset.

New Idea har i skrivende stund ikke kommet med noen beklagelse vedrørende mandagens oppslag, og har heller ikke svart på henvendelser fra britiske medier.

Den opprinnelige nettversjonen av samlivsbrudd-artikkelen, omdirigerer nå leserne til en gammel sak om Harry og Meghan, skriver The Evening Standard.

Trakk seg tilbake

Meghan (39) og Harry (36) trakk seg tilbake fra fremste linje i det britiske dronninghuset i fjor vår. De bor nå i Meghans fødeland USA, nærmere bestemt i California.

Deres sønn Archie, som fyller to år 6. mai, er nummer sju arverekkefølgen til den britiske tronen.

I fjor fortalte hertuginne Meghan at hun spontanaborterte i juli.

