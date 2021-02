FHI har gitt råd til regjeringen om å åpne opp mer på universiteter

Folkehelseinstituttet har samlet nok informasjon og har gitt råd til Helsedepartementet om å åpne opp mer på universiteter, sier fagdirektør Frode Forland.

I en debatt i Dagsnytt 18 på NRK mandag om åpning av lesesaler sa Forland at de er klare for å gi råd om at det er på tide å åpne opp litt på universiteter og høyskoler.

– Vi har hentet inn nok informasjon nå, så vi har gitt råd nå i dag til departementet om at vi tror det er på tide å kunne åpne opp mer, sa Forland.

Mange lesesaler på universiteter og høyskoler har måttet holde stengt, mens biblioteker holder åpent. Dette til tross for at ingen personer har blitt smittet på for eksempel Universitetet i Oslos lesesaler i løpet av pandemien.

(©NTB)

