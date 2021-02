Trodde du at du visste hva denne er til?

En del gjenstander ser man stadig, men vi har blitt så vant til å se dem at vi ikke egentlig tenker over deres egentlige funksjon. Dette er en av dem.

Under koronapandemien har nok mange fått litt ekstra tid til å sitte å fundere på hverdagens mysterier, og tingenes tilstand. Et godt eksempel på dette er en amerikansk TikToker, kjent under navnet @eskay.305. Han har lurt på hva den lille runde plastikkformen som ofte står plassert i midten av pizzaene egentlig har for en funksjon.

– Hvor gammel var du da du lærte at at denne tingen er til å putte i dette stykket pizza, slik at du kan løfte det andre pizzastykket, uten å berøre det andre stykket?, spør TikTokeren.

Se hvordan han demonstrerer det hele i videoen her:

Én plastbit – mange funksjoner

Videoen, som hittil har fått over 3,4 millioner visninger på TikTok, har skapt diskusjon i kommentarfeltet med nesten tre tusen kommentarer.

Mange er bastante på at TikTokeren tar helt feil, og at plastbiten blir brukt for å forhindre at pappesken skal klappe sammen og klistre seg fast i osten og pizzafyllet.

– Nei, i årevis har boksene aldri kollapset. Jeg kjøper ikke den (forklaringen, journ.anm), svarer TikTokeren bastant på en av disse kommentarene.

Andre i kommentarfeltet har også sine erfaringer og teorier om plastbitens nytteverdi.

– Jeg pleide å bruke den som et bord for Barbie-dukkene mine, sier en bruker - som også får svar på tiltale:

– Alle som sier at det er et bord tar feil, det er tydelig en liten Ottoman (Et rundt møbel man sitter på, journ. anm).

Senere i kommentarfeltet skriver TikTokeren at hele poenget hans var å bringe oppmerksomhet mot hva vi ubevisst berører, i forbindelse med pandemien.

Dingsens opprinnelse

Navnet på plast-dingsen gikk opprinnelig under navnet «package saver» eller «pakke-redder» på norsk, ifølge nettstedet Eater.com.

Patenten ble godkjent i 1985, og ble ansett som å være en stor oppfinnelse innenfor kunsten å levere pizza, som kommer i store pappesker.

Oppfinneren, ved navn Carmela Vitale, var bosatt på Long Island i New York, og opplevde trolig selv at osten og fyllet satte seg fast i pizzaboksen.

