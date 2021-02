48 – Fetisha Williams om hvorfor det er viktig å rope høyt om rasisme, hennes elleville kjæreste-stunt og hatstormen etter «Camp kulinaris»

Fetisha Williams er ukens gjest i «Schendis».

Fetisha Williams er en energibunt man er vant til å se på TV-skjermen. Den 26 år gamle Fredrikstad-jenta, som for tiden er aktuell i TV3-programmet «Camp kulinaris» har imidlertid flere sider ved seg enn bare å spre sin smittende latter og humør til TV-seerne.

Hør også: #40 – Leah Isadora Behn om hennes skjulte hemmelighet, fremtidsplanene og sorgen etter pappa Ari

Allerede som barn opplevde Fetisha det hun omtaler som hverdagsrasisme både på skolen og gjennom venner. I løpet av hele sitt voksne liv har hun engasjert seg og ropt høyt om problematikken. I «Schendis» reflekterer hun om hvor viktig BLM-bevegelsen er, hvor viktig det er å fortsette å snakke høyt om rasisme og deler flere av sine historier og erfaringer.

Fetisha Williams forteller også om hvordan koronaåret ble et av hennes beste år, røper flere nye detaljer om privatlivet og snakker for første gang om den mye omtalte diskusjonen mellom henne, Sophie Elise og Joakim Kleven som fikk TV-seerne til å måpe. Williams røper også dyre pengevaner og har dårlig samvittighet fordi hun mener hun bruker for mye penger på sprit. Hun er sint om dagen fordi flere barn mener hun er for gammel for TikTok og hun er overbevist om at pappaen hennes, «The Voice»-deltakeren Byron, kommer til å stjele rampelyset fra henne om noen uker.

«Schendis» kan du høre overalt du hører podkast, eller i spilleren øverst i saken!

Følg @schendispod på Instagram:

Reklame Opptil 70 prosent på vinterfavoritter