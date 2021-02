Sp fosser frem på målingene: Men nå murrer det internt

Sp-topper langer ut mot partiets klimaprofil.

To Senterparti-topper går ut mot partiets klimaprofil og kommer med flere krav i klima- og miljøpolitikken, melder NRK.

Senterpartiet har i mange år kjempet for avgiftskutt på bensin og diesel. Og nylig gikk partileder Trygve Slagsvold Vedum mot å forby fossilbiler i deler av Oslo sentrum i såkalte nullutslippssoner.

I Politisk kvarter forrige uke skapte Vedum i tillegg tvil om hvorvidt Sp støtter de nasjonale klimamålene.

- Resultatet er at folk får inntrykk av alt vi er imot, uten at vi har klart å profilere hva vi vil med miljø- og klimapolitikken og hva som er alternativet. Og ja, jeg har vært bekymret, fordi jeg får mange tilbakemeldinger fra mitt bakland i Sp på at man etterlyser en klarere profil i klima- og miljøpolitikken, sier Sps parlamentariske nestleder Kjersti Toppe til NRK.

Stortingsrepresentant og partiveteran Per Olaf Lundteigen fra Buskerud mener Sp nå må komme kraftfullt på banen i klimapolitikken.

– Jeg er helt enig i det Kjersti sier. Det er helt presist, sier han til NRK.

Tidligere partileder Liv Signe Navarsete kritiserte også nylig partiets miljøpolitikk i avisen Nationen.

I Politisk kvarter tirsdag var Vedum invitert til å møte kritikken fra blant annet partikollega Lundteigen, men takket nei.

På en fersk meningsmåling fikk Sp 19,1 prosent av stemmene og var med det landets tredje største parti. Høyre fikk en oppslutning på 25,1 prosent i målingen og Ap 24,6 prosent.

