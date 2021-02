Varm luft fra sør nærmer seg: Her blir det plussgrader

Sør-Norge har mye vær i vente inn mot helga, mens starten av neste uke ser fin ut.

OSLO (Nettavisen): Kraftige lavtrykk vest i havet trekker varmluft fra sør opp mot det europeiske kontinentet og Skandinavia. Når vi nærmer oss helga, er det flere som kan vente seg plussgrader.

- Oslo og Østlandet kan kanskje vente seg tre til fire plussgrader til helga. Ellers ser tirsdag ut til å bli den varmeste dagen i Sør-Norge, med gode utsikter helt opp til Nordland, men varmlufta kommer i bølger, så det er litt usikkert, sier statsmeteorolog Siri Wiberg til Nettavisen tirsdag formiddag.

De nærmeste dagene er det minusgrader i hovedstaden. Fra fredag går det over til pluss, ifølge temperaturprognosen.

Sjekk farevarsel på yr.no

Farevarsel for mer snø

Før vi kommer så langt, har meteorologen mye vær å by på. Det er sendt ut gult farevarsel for snø Østafjells. I tillegg ligger det ute farevarsel for snø i Agder.

Fra regn til snø

Mest nedbør er ventet i kyststrøkene, ifølge farevarselet. Inn mot helga, er det ventet at nedbøren går over til regn enkelte steder.

- Det ser ut til å bli litt å måke på før varmlufta kommer. Snøen blir tung, sier Wiberg.

Foreløpige prognoser viser at nedbøren går over til regn Østafjells i løpet av fredag. Deretter kan nedbøren få følge av tåke, og derfor hefter det også en del usikkerhet med temperaturene i helga.

Her er det utsikter til sol

Men starten av neste uke, som for mange er vinterferie, er det Østafjells man har de beste utsiktene, og da kan det også bli sol flere steder.

- Det er likevel ikke snakk om den stabile værtypen vi har hatt, så det gjelder å gripe dagen, sier meteorologen.

Plussgrader også til fjells

Til og med i innlandet kommer varmegradene. På Trysilfjellet målestasjon, 1020 meter over havet, dukker plussgradene opp på søndag og midt på dagen i begynnelsen av uka, ifølge prognosene, mens Kristiansand i Agder har plussgrader allerede og stort sett bare har varmegrader i vente, opp i 5 grader til uka.

Mild luft nærmer seg. Se animasjon fra svenske SMHI:

