Espen Barth Eide i strupen på redaktør: – Flørter med ytre høyre

Aps klimapolitisk talsmann mener Bergensavisen-redaktøren flørter med ytre høyre og konspirasjonsmiljøer.

Se Espen Barth Eides utfall mot redaktøren:

Det gikk ikke upåaktet hen da Bergensavisen redaktør Sigvald Sveinbjørnsson gikk til frontalangrep på klimapolitisk talsmann Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

I en kommentar skrev redaktøren at «Arbeiderpartiets problem har et navn: Espen Barth Eide». Han viste til at Barth Eide har tjenestegjort for det meste internasjonalt, og jobbet i World Economic Forum i Davos - og dermed ikke har kontakt med vanlige folk.

Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap), mente det var et usaklig personangrep som hørte hjemme i kommentarfeltet, og ikke i en avis.

Kommentar: Arbeiderpartiets problem har et navn: Espen Barth Eide

Barth Eide og Sveinbjørnsson møttes i NRK politisk kvarter tirsdag morgen. Der gikk de i strupen på hverandre, og Barth Eide endte opp med å beskylde Sveinbjørnsson for å flørte med konspirasjonsmiljøer.

– Jeg har sett i en del av kommentarfeltets mørkeste sider og ytre høyre-blogger, at det bygges en idé om at klimapolitikken er en slags merkelig allianse mellom storkapitalen, Greta Thunberg og noe klimaforskerne har funnet på. De møtes i Davos og FN og sånt. Det jeg opplever Sveinbjørnsson gjør her, er å flørte litt med den ideen der, sier han.

Les mer Nå blir det enklere å bygge på egen eiendom - slik blir de nye reglene

Programleder Ingunn Solheim spurte Sveinbjørnsson om at han bygget opp under myten om en stor konspirasjon.

– Nei nei nei. Det tar jeg fullstendig avstand fra. Det må gå an å diskutere en toppolitiker som Barth Eide uten å bli satt i hartkorn med hatblogger og den typen ting. Det er en parallell jeg synes er helt vill, sier han.

Det ville ikke Barth Eide høre på.

– Unnskyld meg, Sveinbjørnsson. Men jeg mener du bidrar til at det er en myte om en elite som er ute etter å ta folk. Det er grunnleggende farlig. Og det vil jeg advare mot. Ikke for min skyld, men det budskapet ville jeg passet meg for.

Les mer MDG taper terreng på målingene: - Vi ser elementer av en tålegrense

Reklame Dette betyr scoren din når du kredittvurderes