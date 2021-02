Ekstra V65-omgang i Bergen klokken 16.00

Flott V65-omgang fra banen mellom de syv fjell! Vi garderer en av dagens tyngste, og jakter V65-suksess med en hest som normalt er helt overlegen...

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.





Bergen Travpark knaller til med en herlig INTERNASJONAL V65-OMGANG onsdag ettermiddag, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Bra med hester er meldt i løpene, og kvaliteten er oppløftende med tanke på at vi befinner oss midt i februar. 2 Hubert B.G. (V65-1) er normalt helt overlegen i innledningsløpet, og vi spekulerer ikke mot den. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Hubert B.G. – Innledet svært lovende, men støtte så på problemer, og Tvedt har slitt med den i flere mnd. Kommer nå ut etter et lengre avbrekk, og er det bare litt form etter oppholdet så er den helt overlegen i et løp som dette. Er fakta såpass kapabel at den hadde jogget rundt disse fra 40m tillegg med full form. Er en veldig motivert tipsener som leker hjem dette løpet om den ikke finner på noe tull.

V65-2 : 2 Smygens Maja – Er ikke helt enkel, men det skal bli veldig spennende å se hva en av de beste kuskene i Norge kan få ut av denne. Feilet fra seg en mulig trippelplass sist, mens den nest sist gikk enormt i kulissene etter galopp. Viste 28,7 s 500m, og var alt annet enn trøtt i målgangen. Går mellom 31-32 i en feilfri utgave, den står helt riktig til på strek, og må med på alt av seriøse bonger. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.





V65-3 : 9 Art Skogfari – Vi er fullt klar over at 3 Sylv Odin er feltes beste hest, men selv om den gikk strålende etter en grov galopp sist så fungerte den ikke helt optimalt. Vi vil gjerne se litt mer av denne før vi igjen går hardere til på den. Vår ide var i superform på samme tid i fjor, og den eneste seieren i fjor kom 23. februar. Har nå fått fire løp i kroppen etter pause, og er stadig bedre enn raden. Ble sittende bom fast sist, og kom til mål med masse krefter igjen. KAN OVERRASKE NÅ!

V65-4 : 1 Polar Rocky – Har fått tre løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Gaute Lura, og er veldig på riktig vei. Havnet på vingel sist, og ble etter hvert bakket ned i feltet. Kom via sporene mot siste sving, fullførte meget bra, og på klokken stod det 13,1 s 300m. Vi likte virkelig det vi fikk se. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den er kjapp fra start, og her klemmer vel Bjørn Steine til? PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.





V65-5 : 9 Welcome Malcolm – Ruste unna i tet for sin nye trener sist, og etter det løpet ble den tatt ut av løpene. På onsdag blir det et løp bakfra, og det at den også har fått hente seg inn igjen etter en lang sesong er kun et stort pluss. «SMYG-GUNNAR» får sjansen, sporet burde passe perfekt, og mot en mildt sagt overkommelig motstand skal sjansene være gode om det er litt form på plass etter oppholdet. SPILLES!

V65-6 : 11 Tom Odin – Spennende, og ikke en helt lettløst finale. Vår klare ide er BEST, og den har en fin sjanse direkte etter pause. Her er det nemlig med få unntak billig i mot, og vår ide har møtt betydelig bedre hester enn dette tidligere. Runder samtlige om den leverer som den skal. Vår favoritt i et ellers veldig jevnt oppgjør.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.