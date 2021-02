Bilder av Tuchel og Kanté vekker reaksjoner: - Han blir benket og du forventer at han skal være glad?

Chelsea-sjefen var godt fornøyd etter 2-0-seieren over Newcastle mandag kveld, og ønsket å smitte humøret over på den franske midtbaneterrieren.

N'Golo Kanté har vært en av Chelseas mest betrodde spillere etter overgangen til London-klubben fra Leicester i 2016.

Etter at Thomas Tuchel tok over roret i klubben ser det imidlertid ut til at Kanté nå har fått stor kamp om plassen på den sentrale midtbanen. Franskmannen fikk sjansen fra start mot Barnsley i FA-cupen forrige uke, men han har fortsatt til gode å begynne en kamp i Premier League under tyskerens ledelse.

- Ikke ta ham for gitt

Like etter dommeren hadde blåst av etter 2-0-seieren over Newcastle mandag kveld, kan man se bilder av en Tuchel som ønsker å se litt mer entusiasme fra midtbanespilleren.

Han klarer å få frem et bredt smil i franskmannen, men reaksjonene lar seg uansett ikke vente.

- Kanté er stille, men ikke ta ham for gitt. Benk ham og han vil presse på for en exit i Chelsea. Han vet hvordan han gjør det, noe han viste i Leicester. Så jeg vil råde Tuchel til å starte å bruke ham, hvis ikke er han tapt, skriver en på Twitter.

- Fyren blir benket av Jorginho og du forventer at han skal være glad, kommenterer en annen.

- Har Tuchel alltid vært slik eller prøver han å være Premier Leagues nye Klopp? spør en tredje.

Tuchel fornøyd med Kanté

Til tross for mindre spilletid den siste tiden, viste nylig Tuchel stor begeistring for Kanté.

- Jeg tror N'Golo passer inn i hvilken som helst managers planer på denne planeten. Jeg var desperat etter å ha ham i lagene mine (før).

- Å se fyren leve, å se hvordan han jobber, hvor ydmyk han her, kvaliteten han gir til laget. Jeg er så takknemlig for å være hans trener.

