Bettina Buchanan gjør comeback i «Ex on the Beach – Afterski»

Bettina Buchanan sjekker inn som den første eksen.

– Når jeg blir spurt om å være med på reality, så lenge det er bra timing i livet mitt, så takker jeg ja. Jeg synes det er så kult. Man fester, koser seg og det er bare gøy, så hvorfor skulle jeg sagt nei? sier Bettina Buchanan (25) til Nettavisen.

Den svenske realitydeltakeren gjorde seg i fjor høst svært bemerket i «Paradise Hotel», der hun stakk av med førsteplassen og i tillegg kastet kula i finalen. Nå returnerer hun til norske tv-skjermer i «Ex on the Beach – Afterski», som har premiere på Discovery+ 25. februar.

Hun sjekker inn som eksen til Mario Riera (22), som hun hadde en flørt med da de var med i «Paradise Hotel» i 2019.

Aldri vært på afterski

Buchanan har god erfaring fra reality, og har som nevnt allerede vært med i norske «Paradise Hotel». I tillegg har hun vært med i den svenske versjonen av samme program, samt den svenske versjonen av nettopp «Ex on the Beach».

Hun er derfor godt kjent med realitykonseptet, men afterski har hun derimot aldri vært på.

– Hvordan er du på afterski, tror du?

– Dritings, I guess. Jeg tror det blir mye dansing, mye drikke, kanskje litt klining, ja... Jeg tror jeg liker det, ler hun.

I og med at hun aldri har vært på afterski måtte hun også gå til innkjøp av en helt ny vintergarderobe.

– Så der gikk hele vinnersummen fra «Paradise Hotel», sier hun med glimt i øyet.

Lover seerne en syk sesong

25-åringen legger ikke skjul på at den kommende «Ex on the Beach»-sesongen blir vill.

– Det er jo en gjeng som er sjuke i hodet alle sammen, så jeg tror vi kommer til å sjokkere alle sammen. jeg tror det kommer til å bli en helt syk sesong, lover Bettina Buchanan.

Selv er hun med for opplevelsens skyld og for å ha det morsomt, og hun tror heller ikke det kommer til å bli for mye drama rundt henne - selv om hun hinter om litt krangling allerede den første kvelden etter at hun kommer inn.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli noe særlig drama med meg. Det ble jo litt første kvelden, men jeg pleier ikke å krangle med folk, så jeg tror ikke det blir noe særlig av det, egentlig. Men jeg vet ikke, kanskje det er «krangle-Bettina»-som sjekker inn denne gangen, sier realitydeltakeren og ler.

