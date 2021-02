Tandrevold slo tilbake med VM-bronse på normaldistansen: - En bragd

Ingrid Landmark Tandrevold imponerte på tirsdagens normaldistanse i Pokljuka.

Etter tre gull til Tiril Eckhoff på de tre første øvelsene så medaljene ut til å glippe for Norge på normaldistansen tirsdag.

Blant andre VM-dronning Eckhoff fikk det ikke helt til å stemme på standplass, men da tok lagvenninne Landmark Tandrevold ansvar.

Tandrevold har hatt en noe utfordrende sesong denne vinteren, men tirsdag gikk den norske skiskytteren fort og traff 19 av 20 ganger på standplass. Det holdt til slutt til VM-bronse i solskinnet i Slovenia.

- Det er en bragd det Tandrevold presterer her, kommenterte Andreas Stabrun Smith hos NRK etter siste skyting.

Tandrevold i tårer



Selv var Tandrevold svært rørt da hun innså at VM-medaljen var sikret.

- Jeg er utrolig glad og stolt over den snuoperasjonen jeg har gjort i hodet mitt for å stå på pallen i dag, sier Tandrevold til NRK.

Hun legger ikke skjul på at det har vært en sesong preget av mange opp- og nedturer.

- Mest av alt fordi jeg legger mye press på meg selv. Jeg kommer inn i sesongen og føler at jeg er sterkere og bedre enn noensinne, men så får jeg det ikke til som jeg vil.

- Jeg synes kanskje det har vært vanskelig å snu, men jeg har fantastiske folk rundt meg, fantastiske lagkamerater, smørere og en kjæreste hjemme. Det er bra vi har en mobilsponsor som betaler mobilabonnementene våres for det har vært en del lange telefonsamtaler hjem, forklarer bronsevinneren.

Svensk opptur

Tandrevold maktet imidlertid aldri å gjøre noe med den tsjekkiske gullvinneren Markéta Davidová.

Tsjekkeren skjøt fullt hus og var 1 minutt og 4 sekunder foran Tandrevold i mål.

Svenske Hanna Öberg tok sølv - 27,9 sekunder bak Davidová.

Öbergs sølv kom noe overraskende på NRK-kommentatorene for svensken var langt nede på listene før første skyting.

- Hun er i helt elendig form Hanna Öberg. Hvem vet hva som kan skje med 20 treff, men dette er ikke et godt tegn, kommenterte Stabrun Smith.

Svensken slo imidlertid kraftig tilbake og tok til slutt sølv med kun én bom.

Norsk VM-debutant imponerte

Mens Tandrevold ble beste norske kvinne med 3. plass, imponerte også VM-debutant Ida Lien med en solid 10. plass på normaldistansen.

Lien hang lenge med i medaljekampen, men bommet to ganger på siste skyting.

- Det var kjempegøy, sier Lien til NRK.

Også Tandrevold synes det er artig at flere av de andre norske kvinnene viser seg frem når de antatt beste har en noe svakere dag på jobb.

- Vi viser at vi er et utrolig sterkt lag. Ida gjør sitt beste renn i dag. Det er ordentlig kult at vi har bygget et så bra damelag, forteller Tandrevold.

Marte Olsbu Røiseland ble tirsdag nummer 20 med tre bom, mens Eckhoff til slutt endte på 23. plass med fire bom.

