Norsk VM-drama: Her går det galt for Haugan

Timon Haugan (24) var Norges eneste håp, men nordmannen klarte ikke å fullføre tirsdagens VM-konkurranse i parallellstorslalåm.

I åttedelsfinalen ga Haugan umiddelbart opp i den blå løypen i duell mot Linus Strasser, samtidig som han holdt seg til skulderen.

- Au, au, au, kommenterte NRK-ekspert Marius Arnesen.

Nå melder Norges Skiforbund at Haugan har fått skulderen ut av ledd.

Senere dukket det også opp TV-bilder av nordmannen som blir fraktet ut av området på båre.

- Håper jeg kan være med videre



Landslagssjef Steve Skavik bekrefter at Haugan fikk skulderen ut av ledd da han dro seg ut av startblokken.

Skavik forklarer at nordmannen har fått dratt på plass skulderen igjen nå, men vet ikke om Haugan vil være i stand til å kjøre slalåm senere i mesterskapet.

- Det er vanskelig å si. Det er noen dager til slalåm. Man kan ha et lite håp i og med at han har hatt den ute av ledd før, men vi får se, sier Skavik som forteller at Haugan også fikk skulderen ut av ledd for to år siden.

Selv bekrefter Haugan at han føler seg langt bedre enn sist han fikk skulderen ut av ledd.

- Det kjennes helt greit ut. Det er litt vondt og jeg kjenner at den er litt løs, men det er definitivt bedre enn sist. Da klarte de ikke få den på plass i bakken og jeg måtte dra til et sykehus, forklarer Haugan til NRK.

Nordmannen skal riktignok til sykehus denne gangen også, men kun for en enkel kontroll.

- Jeg skal ta noen bilder for å se om det er en strekk, sier Haugan som da vil vite om han kan stille til start i flere renn i mesterskapet.

- Jeg håper jeg kan være med videre, forteller nordmannen.

Skademareritt

Med Haugan ute har det norske alpinlandslaget fått enda en nordmann på skadelisten.

Fra før av har Adrian Smiseth Sejersted måttet reise hjem fra VM med et vondt kne, mens både Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og Aleksander Aamodt Kilde aldri kom seg til Cortina på grunn av skader.

- Det vil ingen ende da, sier landslagssjefen.

Skadene har også resultert i et svært skuffende mesterskap for Norges del så langt.

Foreløpig står det norske laget uten en eneste medalje i Cortina.

Ingen nordmenn videre



Tirsdag var Haugan den eneste nordmannen som tok seg til finalerundene i parallellstorslalåmen etter at både Leif Kristian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim kjørte ut i kvalifiseringen.

Heller ingen av de norske kvinnene Kristin Lysdahl, Kristina Riis-Johannessen eller Thea Louise Stjernesund maktet å ta seg til finalerundene og det blir dermed en ny skuffende norsk dag i VM i Cortina.

