Helseminister Bent Høie (H) understreker at vaksinering er avgjørende for å oppheve koronatiltak, men avfeier at det blir egne arrangementer for vaksinerte.

– Det blir ikke slik, som noen har antydet, at vi i sommer kan ha egne festivaler for dem som er vaksinert, eller at kjøpesentre kan holde åpen for dem som har fått vaksinen, sa Høie på tirsdagens pressekonferanse. – Tiltakene vi har for å redusere smittespredning er mest knyttet til hvor mange i samfunnet som er vaksinert og i mye mindre grad av hvem av oss som er vaksinert, fortsatte han. (©NTB) Reklame Her er årets beste påskeegg Medisin/Helse

Sykdom

fritid Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her