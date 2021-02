Bekreftet: Alaba ferdig i Bayern

David Alaba (28) har avvist en kontraktsforlengelse med den tyske storklubben Bayern München og bekrefter at han forlater rødtrøyene etter sesongen.

Alaba kalte inn til pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Østerrikeren forteller at han har bestemt seg for å søke nye utfordringer.

– Det var ingen enkel avgjørelse, og jeg har enda ikke bestemt meg for hvor jeg vil fortsette karrieren. Det som blir viktig for meg nå er å finne en ny klubb hvor jeg kan utvikle meg, både som person og spiller, sier Alaba.

Etter at han avslo et kontraktstilbud fra tyskerne har det blitt spekulert i om penger var motivasjonen for avgjørelsen.

– Jeg merker meg at det er mye som blir tolket, men penger er ikke en faktor for denne avgjørelsen. Bayern München er som en familie for meg, og de 13 årene jeg har lagt bak meg her, er det umulig å sette ord på. Det har vært en helt utrolig tid som jeg er umåtelig takknemlig for.

28-åringen er linket til mange klubber, blant andre de spanske mesterne Real Madrid.

På spørsmål om hvor god spansken hans er, sa Alaba tirsdag at han har lært mye av å spille siden av Lucas Hernández (tidligere Atletico Madrid). Han la til at spansken hans ikke er god nok på og utenfor banen enda.

