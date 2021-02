Oppvaskmøte: Betent konflikt mellom TV 2 og Ap

– Det er verken bra for oss eller TV 2 at det ikke er full tillit, sier kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Jarle Roheim Håkonsen.

Denne vinteren har flere Arbeiderparti-politikere kritisert journalistikken til TV 2.

– Det har oppstått frustrasjonen hos mange av våre politikere om det kan stilles spørsmålstegn om slagside i dekningen hos TV 2. Vi har luftet litt av våre bekymringer ovenfor kanalen, sier kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen, til Medier24.

Aps frustrasjon har boblet over og havnet i Medier24 tidligere i år. AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø sa til Medier24 at TV 2 «Drar den politiske journalistikken ned i sølen», om en sak som ble ble skrevet av Lars Joakim Skarvøy.

I februar ble det kjent at Aps -nestleder, Bjørnar Skjæran, nektet å stille til intervju med TV 2-reporter Lars Joakim Skarvøy på grunn av manglende tillit, meldte nettstedet. Skarvøy var journalisten som feilsiterte Sofie Bakkemyr om dansen med Trond Giske på Bar Vulkan.

Det skal ha vært TV 2 som tok initiativ til møtet, opplyser Aps Roheim Håkonsen til Medier24. Han sier at de fleste TV 2-sakene om Ap har vært uproblematiske, men at noen har på grensen til hva som er presseetisk innenfor.

En av disse sakene, var en omstridt sak fra Vandrehallen omtalt her. Også den saken med TV 2 reporter Skarvøy i sentral posisjon.

- Det var dråpen. Det er den verste saken som vi har opplevd i det siste. Etter vår mening er det en konstruert virkelighet, og ikke innafor presseetisk. Det er verken bra for oss eller TV 2 at det ikke er full tillit. Møtet var for å lufte ut, sier Roheim Håkonsen.

Medier24 skriver at TV 2 var representert ved leder for samfunnsavdeling, Anne Weider Aasen, journalistene Lars Joakim Skarvøy og Mats Fremstad, og politisk kommentator, Aslak Eriksrud.

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, sier at TV 2 ikke har noen agenda mot hverken Ap eller andre partier, og at det ikke er uvanlig at partier tar kontakt angående enkeltsaker, men at omfanget denne gangen var noe større enn vanlig.

Hun sier at TV 2 har diskusjoner rundt sin journalistikk internt, og at man også ønsker å lytte til de TV 2 lager journalistikk om.

