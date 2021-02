Gnistrende V86-kveld med godbiter på menyen

Topptips ble servert sist onsdag, og vi var ytterste nære storcashen da! I kveld venter en ny mildt sagt spennende V86-omgang, og igjen jakter vi med to bankere som vi føler MYE for! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V86-vurderinger?

Sist onsdag var vi veldig nære store V86-kroner, og tipsene var meget solide. Vi serverte blant annet Donna Leonora (5%) som en tenkbar skrell i finalen, og den var vårt 2-valg. Bankerne var av stål, og både Catch Me A Winner samt Bitcoind' Arc gjorde jobben sin. Vår store V86-bong til Kr.1 890 røk imidlertid på favoritten, Racing Ribb, på to hester, og måtte derfor nøye seg med en trøst på Kr.6 690 innspilt. Når det gjelder kveldens omgang så jakter vi naturligvis nye gevinster, og gjør det igjen med to bankere som vi tror mye på. 5 Smaragd Norrgård (V86-6) og 2 Hazard Boko (V86-8) står begge alene, og den førstnevnte blir neppe noen favoritt i spillet. Alt om denne meget spennende V86-omgangen finner du litt lengre ned på siden.



Sendingen starter klokken 18.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30



Her er våre komplette V86-tips til kveldens løp:



V86-1 : 10 Zidane D.E. – Er den helt overlegent beste hesten i innledningsløpet, og det er en motivert favoritt. Det er dog et par ting vi ikke liker, og blant annet likte vi ikke at den ble «TØMT» etter en grov galopp sist. Gikk et helt spinnvilt løp, men det må ha kostet. Dessuten er kusken kun middels, og ingen kusk vi er for glad i å banke. Vi nøyer oss derfor med å sette favoritten først, og avstår fra et bankerspill. 11 Totte C.D. – Liker vi bedre og bedre, og dette er en 5-åring som utvikler seg meget fint. Spurtet sterkt nest sist, mens den også sist gjorde et klart bra løp i kulissene. Nå møter den på billigere motstand, distansen passer perfekt, og den må være spennende med dyktige Emilia Leo i «jollen». 4 Awaited – Innledet lovende hos Björn Goop, men møtte så på problemer, og ble solgt. Flinke Wiktor Kylin-Blom har hatt den på stallen sin i de to siste løpene, og det var en merkbart forbedret utgave vi fikk se sist. Gikk da en sterk sluttrunde, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er fort ytterligere forbedret i kveld, og den får stå som en klar outsider.

Vår rangering : A : 10 B : 11-4-2-5-8 C : 12-3-7-1-6-9

V86-2 : 9 Mellby Good – Gjorde sin plikt sist, og var bunnsolid direkte etter pause. Er trolig ytterligere forbedret til onsdagens oppgave, distansen er kun et pluss, og feilfritt har favoritten en stor sjanse. Er dog ikke 100% stabil, og den kan feile. Motivert, men… 7 Gitan De Touchyvon – Gikk et fantastisk løp etter en mildt sagt drøy reise sist. Ble da spurtet ned av gode Hanapier, men innsatsen, ja, den var solid. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, distansen er kun et pluss, og det er den vi frykter mest. 3 Sultan Brogård – Var ute i et bløffløp etter pause sist, og det var vrient å hente noe til slutt. Gikk dog en bra sluttrunde, og hadde dessuten godt av det løpet i kroppen etter pause. Står langt bedre til nå, den har fin grunnkapasitet, og kan dessuten åpne om den blir laddet med. Outsideren.

Vår rangering : A : 9 B : 7-3-1-4-2 C : 5-8-10-11-6

V86-3 : 11 Vimse Lars – Her er det en veldig forskjell på hestene, og vi går tynt. Ideen er ikke feltes beste på kapasitet, men den er stabil, og dessuten i en skikkelig bra form. Havnet litt feil på det sist, og ble etter hvert bakket sist. Spurtet strålende via sjettesporet mot oppløpet, og kom til mål med litt krefter igjen. Vår klokke viste da 25,9 s 800m. Er normalt med på foto, og vi iler til med tipsnikken. 5 Tangen Elvira – Er overlegen på ren kapasitet, men er som alle vet helt håpløs, og umulig å stole på. Har feilet seg bort i tre av de fire siste løpene, og det er bare slik denne opptrer i banen. Glem heller ikke at den pleier å gå helt på topp nedover startsiden med auto, og vil neppe ikke få en veldig god start. Er motbudet, og vinner trolig om den går feilfritt. 10 Prins C.K. – Var syk sist, og det løpet kan man bare se bort i fra. Ellers er raden veldig fin, og den får derfor mye spill på seg. Sliter litt med aksjonen, men mot en overkommelig gjeng kan det likevel gå veien direkte etter pause. Treningsrapportene er også fine. Disse tre skiller seg MYE ut.

Vår rangering : A : 11-5 B : 10 C : 3-6-9-7-4-2-1-8

V86-4 : 7 Toujours VIF – Her prøver vi oss med en fra dypet, og når vi la ut dette tipset (omsetning ca 2 millioner) hadde den 1,3% av innsatsene på seg. Toujours VIF har fått to løp i kroppen etter pause, og er på riktig vei. Gikk fullt godkjent sist, og var klart forbedret fra løpet nest sist da. Vant dette løpet på omtrent samme dag i fjor (19. februar), distansen var 2640ma, sporet var det samme, og kusken het også da Elias Strandberg. Suste i det nevnte løpet til tet, slapp, gikk ut mot siste sving, og avgjorde sikkert. Står nesten på kronen riktig inne i årets løp, og kan vinne om det skulle klaffe igjen. OBS! 2 Battle Jack – Får en del tilhengere i totoen, og gikk også ekstremt godt mellom to galopper sist. Til denne starten skal man endre litt på balansen, og håper at det skal slå heldig ut. DOBBELT A-VALG! 8 Showtimejackflower – Rader opp med fine innsatser, og den blir hardt betrodd. Vær dog litt OBS på at det er vingelrisk fra dette sporet, og den vil trolig få svar. Vi ranker derfor favoritten ut som et 3-valg.

Vår rangering : A : 7-2 B : 8-4-10-12-5 C : 11-3-1-6-9

V86-5 : 3 I’ll Fixit – Har slitt med sine problemer de siste årene, men virker nå å være tilbake på sitt beste, og vi har likt den skarpt etter pause. Suste til tet etter oppholdet nest sist, slapp, og gikk pigg i mål etter sene luker. Sist ble det tredje innvendig, og den var ikke helt tom etter sene luker da. Har smellfine betingelser foran seg i kveld, og nå er vel Mats Djuse interessert i å teste den foran, om han skulle komme seg dit? Vi tror mye på denne frekkisen, og den er spillbar i et løp som dette. 2 Opalis – Er kjapp nok til å svare ut vår favoritt, men i kveld vil vel ikke Sybille klinke til fra start, og risikere tre disk? Duger på kapasitet, men med tanke på de siste innsatsene tror vi det blir kjørt på sikkerhet, og da skal Opalis få trøbbel mot I’ll Fixit. 11 Axel Ruda – Fikk maks i finalen sist, og har blitt «brutalt» matchet over en lengre periode nå. Dette pleier normalt å sette sine spor, og selv om den er noe billigere ute i kveld er vi litt skeptiske fra et elendig spor bak bilen. Er derfor kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 3 B : 2-11-9-8-1 C : 6-10-5-4-12-7

V86-6 : 5 Smaragd Norrgård – Er kveldens BESTE V86-BANKER, og den var faktisk ingen favoritt når vi la ut våre tips. Har funnet superformen nå, og var utrolig bra til seier sist. Fikk da mye trykk på seg underveis, men svarte likevel enkelt opp til slutt. Har vunnet 4 av 6 løp som den har gått i tet, og den er seig når den først kommer seg foran. Er veldig kjapp ut, og alle innvendige burde være interessert i denne ryggen. TIDLIG TET OG SLUTT! ALL IN!

Vår rangering : A : 5 B : 11-7-8-10 C : 1-2-6-3-9-4

V86-7 : 1 Selmer I.H. – Hadde vi hatt en toppkusk på denne, ja, da hadde det dreid seg om den sikreste bankeren i omgangen. Dog stoler vi rett og slett ikke på Samu Sundqvist i «jollen», men han har naturligvis en bra sjanse å lede dette hele veien om han bare er på hugget fra start. Rapportene på den etter en liten pause er dessuten fine. Motivert, men… 2 Super Zantos – Er en av onsdagens virkelige luringer, og en hest som kan skrelle i et løp som dette. Ble passivt kjørt, og satt fast i V75’en tredje sist. Nest sist satt den sist innvendig, ble aldri kjørt med, og så smellfin ut som fulltanket. I det løpet ble topphesten Sorbet toer… Satt også bom fast som fulltanket i V75’en sist, og fortjener virkelig en opptur nå. Glem ikke at denne vant ett løp i fjor, og det skjedde på akkurat denne tiden av året (21. februar / Romme / 2140ma). Fra et ypperlig spor bak bilen er den sikret et bra opplegg, motstanden er billigere nå enn på slutten, og vi velger å varsle skarpt! Bak der ranker vi 6 Weekend Fun som vant enkelt etter pause sist, og da skal man huske på at den ikke var satt opp for løpet i det hele tatt. Ventes MYE forbedret til i kveld, og er lynrask når den blir laddet med. Skulle den komme seg foran så kan fakta dette være over. MÅ MED!

Vår rangering : A : 1 B : 2-6-3 C : 5-4-7-8-9

V86-8 : 2 Hazard Boko – Er normalt helt «KLINK» i finalen, og er en naturlig banker. Trakk seg riktignok fra tet etter å ha fått mye trykk på seg sist, men fikk trolig for dårlig feste, og møtte dessuten langt bedre hester enn dette. Gangen før holdt den sikkert unna etter å ha fått mye trykk på seg, og var meget god. Er LYNRASK fra start, den kan fort ha fordel av en kjapp sprint, og mot en særdeles overkommelig gjeng kan ikke vi gjøre annet enn å anbefale et bankerspill. TET OG SLUTT!

Vår rangering : A : 2 B : 1-11-5-7-10-4 C : 8-9-3-12-6

