Donald Trump Jr. snakker om farens fremtidsplaner.

NEW YORK (Nettavisen): På mandag ble en nylig frifunnet Donald Trump hyllet av hundrevis av Trump-tilhengere som hadde møtt frem utenfor hans luksuriøse golfklubb og nye hjem Mara-a-Lago i Florida, etter at han hadde vært ute og spilt golf. Se video av hendelsen her, som sønnen la ut på Facebook:

På vei inn til Mara-a-Lago ble Trump møtt av en jublende folkemengde med flagg med slagordet «Make America Great Again» og som blant annet ropte «Best president ever».

Trump: «Den største heksejakten i historien»

Etter at Donald Trump på lørdag ble frifunnet i forbindelse med riksrettssaken, var den tidligere presidenten ute og kalte det «et nytt kapittel i den største heksejakten i historien».

Det at Trump ble frifunnet under riksrettssaken, betyr at ingenting står i veien for ham med tanke på å stille som kandidat til neste presidentvalg i 2024.

Trump har derimot ikke kommet med noen bekreftelse på at han vil gjøre dette.

På mandag ble sønnen, Donald Trump Jr. intervjuet på Hannity på Fox News. Her ble Trump Jr. spurt om han sitter på noen ny informasjon eller innsikt med tanke på hva Donald Trump vil foreta seg fremover.

- Trump kommer til å kjempe

- Jeg har nettopp hatt en lang samtale med ham om dette, og han kommer til å kjempe for agendaen om å sette Amerika først, og sette amerikanske arbeidsplasser først.

- Og han kommer til å jobbe for å dytte frem de kandidatene som vil gjøre dette. Og da snakker vi ikke om om den tilfeldige etablerte personene, sier Trump Jr.

- Og så kommer vil til å fortsette å gjøre det vi kan for å bygge videre på den konservatismen som min far har gjort, som er å bringe det fra det døde tilbake til det virkelige liv med mennesker som elsker dette landet og som er villige til å kjempe for henne, sier Donald Trump Jr. til Fox og Hannity.

Kritiserer partiledelsen

I det samme intervjuet kommer Trump Jr. også med kraftig kritikk av ledelsen i det Republikanske partiet. Han sier at blant at at hykleriet i politikken bare er bemyndiget av republikanske ledere som nekter å ta igjen.

- Republikansk ledelse vil ikke gjøre noe, fordi det er det de gjør best. Ingenting, sier Trump Jr.

- Tenk deg at en hvilken som helst påtalemyndighet i Amerika ble tatt i å konstruere bevis mot et vitne. Det ville være et lovbrudd, sier Trump Jr. som kritikk mot de bevisene som ble fremlagt under riksrettssaken.

Selv om Trump Jr. hevder dette, er det ikke lagt frem noe bevis for at demokratene la frem konstruerte bevis under riksrettssaken.

- Derfor er dette Trumps parti

- Demokrater er vant til å kunne komme unna med dette, og enda viktigere, de er vant til republikanere som ikke er tøffe nok til å slå tilbake, sier Trump Jr. også i intervjuet.

Trump Jr. sier at Demokratene hadde blitt «helt gale» om det hadde havnet i en tilsvarende situasjon, og hevder at det er nettopp derfor det republikanske partier nå er blitt Trumps parti.

- Han har lært konservative og republikanere at de ikke trenger å bli overkjørt, at de kan slå tilbake. De trenger ikke bare å rulle over og dø fordi den andre siden vil at de skal, sier Trump Jr.

- Det er forskjellen mellom Donald Trump og republikansk ledelse de siste tiårene, som ikke har gjort annet enn å gi grunn til den radikale venstresiden, sier Trump Jr., som ikke kom med noen avklaring på om faren vil stille til et nytt presidentvalg.

74 prosent vil ha Trump i partiet

En fersk meningsmåling fra CNBC viser også at Donald Trump fortsatt har stor støtte i det republikanske partiet. I en meningsmåling publisert på fredag, dagen før frifinnelsen i Senatet, svarte 74 prosent av republikanerne at de ønsker at Trump fortsatt skal være aktiv i partiet på en eller annen måte.

I den samme undersøkelse sier 48 prosent av de spurte at de fortsatt vil ha ham som en leder av partiet, mens 11 prosent sier at de vil at Donald Trump skal starte et nytt parti.

I tillegg sier 12 prosent at de vil at han skal fortsette å aktiv i politikken, men at de ikke vil at han skal lede et annet parti.

- Hvis vi snakker om Donald Trumps fremtid slik den er for øyeblikket, så viser undersøkelsen at han fremdeles har denne sterke kjernestøtten i sitt eget parti som virkelig vil at han skal fortsette å være deres leder, sier Jay Campbell, en partner med Hart Research. og demokraten som har gjennomført meningsmålingen til CNBC.

Republikaneren Micah Roberts, som er partner ved Public Opinion Strategies og som også sto bak målingen, sier undersøkelsen viser tegn på endring. Roberts viser til at Trump hadde støtte av rundt 90 prosent av republikanerne da han var president, og at de nye meningsmålingen viser at i det minste noen har forlatt den tidligere presidenten.

Sensurert av partiet og forlatt av familien

En av dem som har forlatt Donald Trump, er partifellen og kongressmannen Adam Kinzinger fra Illinois. Han stemte for å stille Trump for riksrett, men har ifølge New York Times måtte betale en pris for å gå mot sitt eget parti. Avisen skriver at han nå blir sensurert av partiet og at familien tar avstand fra ham ham, etter at han snudde ryggen til Donald Trump.

To dager etter at Kinzinger stemte for å tiltale Trump i forbindelse med stormingen i Washington, fikk han et håndskrevet brev på to sider som var signert 11 familiemedlemmer. Der skriver de at han sto i ledetog med «djevelens hær» fordi han hadde brutt med presidenten.

«Åh, for en skuffelse du er overfor oss og overfor Gud! Du er en skam for Kinzinger-familienavnet!» sto det i brevet.

