Wierer vil skrote VM-distanse: - Det er kjedelig

Etter å ha mislyktes på normaldistansen i VM kom Dorothea Wierer med et kontroversielt forslag om at distansen bør skrotlegges.

Den normalt sterke skytteren Dorothea Wierer var en av forhåndsfavorittene på tirsdagens normaldistanse under VM i skiskyting, men den italienske jenta måtte ta til takke med en 9. plass etter to bom.

Etter løpet skal Wierer ha stått å diskutert lenge med en representant fra IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet), før hun lot seg intervjue i mixed-sone.

Diskusjonen skal ha handlet om Wierers avsmak på distansen hun nettopp hadde gått.

- Jeg foreslo for han at vi skal ta bort normaldistansen fra verdenscupen, fordi det er kjedelig. Det tar for lang tid, sier Wierer til Aftonbladet.

Ler av Wierer sitt forslag

Utspillet vekker oppsikt med tanke på at det er nettopp Wierer som leder normaldistanse-cupen i verdenscupen, og hun vant VM-gull på distansen i forrige mesterskap.

Tiril Eckhoff, som fikk en tung dag på normaldistansen etter tre gull på de tre første VM-løpene, bare lo av Wierers forslag.

- Haha, jeg liker at det er hun, som leder normaldistanse-cupen, som sier det. Det burde nesten vært jeg som sier det, sier Eckhoff, som ikke har normaldistansen som sin sterkeste øvelse.

- Jeg er heller ikke veldig fan av normaldistansen, men jeg synes det er respekt til den som vinner, for da er man den ultimate skiskytteren, sier Fossum-jenta.

Vil beholde distansen

Den tidligere skiskytterstjernen og nå skiskytterekspert Björn Ferry, liker heller ikke Wierer sitt forslag.

- Jeg mener hun tar feil. Jeg synes man skal beholde normaldistansen. Det er en klassisk konkurranse som er ulik de andre. Den er tøff og vanskelig, men jeg synes man skal beholde normaldistansen, sier Ferry til Expressen.

- Wierer sier kanskje det fordi hun ikke orker å gå normaldistansen, fortsatte Ferry.

Hanna Öberg, som tidligere har OL- og VM-gull på normaldistanse og som ble nummer to i tirsdagens løp, reagerte på samme måte som Echoff når hun hørte Wierer sitt forslag - med latter.

- Jeg beholder den gjerne. Jeg har gjort det bra på distansen i mesterskap, sier den svenske jenta, som mener distansen er en spesiell konkurranse.

- Vi går den ikke så ofte, og det er veldig viktig å skyte veldig bra. Det er konkurransen som er mest forskjellig fra de andre. Jeg liker å gå den, sier Öberg.

Norsk bronse

Tsjekkiske Marketa Davidova vant tirsdagens normaldistanse i VM foran Hanna Öberg. Norske Ingrid Landmark Tandrevold fikk en solid opptur med bronse på distansen.

Onsdag 14.30 starter herrens normaldistanse. Johannes Thingnes Bø og de andre norske skiskyttergutta venter fortsatt på det første individuelle gullet på herresiden.

Torsdag venter singel miks stafett.

