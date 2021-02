Dette sier Høie om ukentlig testing av alle som skal på skole og jobb

Den danske statsministeren mener testing flere ganger ukentlig blir virkeligheten når du skal på skole og jobb. Dette svarer Høie om Norge.

Se hva helseminister Bent Høie tenker om ukentlig testing i videoen under:

(Marmorhallen/Nettavisen): Forrige uke advarte Danmarks statsminister Mette Fredriksen om at ukentlig koronatesting vil bli den nye hverdagen. Med den kunnskapen vi har nå, mener hun, må danske innbyggere forberede seg på å måtte teste seg så mye som flere ganger i uken, dersom samfunnet skal kunne gå mer tilbake til normalen.

– Testing er kommet for å bli, og vi har behov for å utvide det enda mer, sa den sosialdemokratiske statsministeren til Berlingske lørdag.

Hennes budskap var at vaksiner ikke kan være det eneste verktøyet i kampen mot koronaviruset.

Les også: Nakstad med advarsel til Oslo

- Kan skje

Nettavisen var tilstede under regjeringens pressekonferanse om koronaviruset tirsdag, og stilte helseminister Bent Høie spørsmål om testing flere ganger i uka er noe også nordmenn nå må forberede seg på.

Se hva Bent Høie svarer i videoen lenger opp i saken!

Les også: WHO-eksperter: Wuhan-utbruddet var mye større enn oppgitt

Opphever ekstratiltak

Under tirsdagens pressekonferanse kom det frem at Regjeringen opphever de strenge ekstratiltakene som ble innført i flere kommuner på Østlandet etter utbruddene av mutantvirus i Nordre Follo og i Halden.

Denne endringen betyr at fra og med 18. februar kan kjøpesentre og treningssentre gjenåpnes, og det samme gjelder lesesaler ved universiteter. Også skjenkestoppen kan oppheves fra og med torsdag.

– Kommunene vil de neste dagene avgjøre hva som blir tiltakene lokalt. Det er viktig at befolkningen følger med på hva som blir resultatet av dette. Det er ikke nødvendigvis slik at opphøringen av regionale tiltak betyr at det kommer lettelser i kommunen du bor i, sa Bent Høie tirsdag.

Reklame Vinterferiesalg: opptil 70 prosent hos Anton Sport