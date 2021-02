Elden: - Nordmenn blir overvåket. Og det blir misbrukt

- Jeg har fått frifunnet folk jeg selv ville dømt.

John Christian Elden, Norges fremste forsvarsadvokat og vararepresentant for Høyre på Stortinget, er ikke i tvil når han får spørsmål hos Stavrum & Eikeland om han føler at det er for mye overvåkning av norske private borgere i Norge i dag.

- Generelt er svaret åpenbart ja, sier Elden.

- Du er ikke redd for at denne informasjonen blir misbrukt?

- Den blir misbrukt, hver eneste dag.

Toppadvokaten kommer også med en interessant opplysning om fortelle at han ikke alltid føler at klientene hans er uskyldige.

I podcasten Stavrum & Eikeland tar John Christian Elden for seg mange interessante samfunns og etiske dilemma som straff, soning, forhåndsdømming, rettssikkerhet, terror, PST, maktmisbruk innen det offentlige, hat og ytringer i det offentlige rom, foreldelse og ikke minst rundt tortur og dødsstraff.

Han kommer også med en kryptisk melding rundt Anders Behring Breivik.

Heller ikke NAV-skandalen eller Viggo Kristiansen-saken slipper unna drøftelser i podcasten Stavrum & Eikeland.

