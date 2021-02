Det franske storlaget var overlegne mot Barcelona.

BARCELONA - PSG 1-4:

PSG, og spesielt Kylian Mbappe, viste seg å være noen nummer for store for Barcelona i tirsdagens første åttedelsfinale i Champions League mellom de to storlagene.

Det var riktignok Barcelona som tok ledelsen etter et fantastisk straffespark av Messi, men det var PSG som var farligst på Camp Nou.

Mbappe var i fyr og flamme og scoret hat trick på Barcelonas hjemmebane. Moise Kean stod for PSG sitt fjerde mål. Med 4-1-seier sikret PSG seg et strålende utgangspunkt før returkampen i Paris 10. mars.

Spesielt Mbappe sitt første mål vakte oppsikt, som kom etter nydelig angrepsfotball av det franske storlaget. Verratti flikket nydelig til Mbappe, som driblet seg fri og la ballen opp i nettaket i korthjørnet alene med en sjanseløs ter Stegen

- Det er vidunderlig fotball av PSG. Det er playstation-fotball på Camp Nou. Det er omtrent det umulige som gjøres mulig på den avslutningen til Mbappe. Det gjør bare en verdensklassespiss som den franske verdensmesteren, utbrøt Viasport-kommentator Roar Stokke etter Mbappe sitt 1-1-mål.

- Det er et av de vakreste målene jeg har sett på lang, lang, lang tid, istemte kommentator-kollega Lars Tjærnås.

- Først en utrolig presis cross-pasning, så kombinasjonsspillet i rom hvor det egentlig ikke skal være mulig å kombinere. Kroppsbeherskelsen, rykket og avslutningen til Mbappe. Absolutt alt er perfekt. Det er rett og slett fotballkunst, oppsummerte Tjærnås.

Den kjente fotballjournalisten Andy Mitten lot seg også imponere av det PSG og Mbappe leverte på Camp Nou tirsdag kveld. Han lot seg undre over hvordan Solskjærs Manchester United klarte å slå PSG på bortebane tidligere i sesongen.

- Barca - PSG en topp kamp. 1-3 med 20 minutter igjen å spille. Mbappe er utrolig. Hvordan i huleste klarte Manchester United å slå PSG borte? To ganger, skrev journalisten på Twitter.

Tidligere Barcelona-spiller Gary Lineker var ikke veldig imponert over det det spanske storlaget leverte mot PSG.

- Det er tøft å se Barcelona så dårlige, skrev han på Twitter.

Kunstmål

Sist gang lagene møttes var i det famøse dobbeltoppgjøret i 2017, hvor Barcelona hentet opp PSGs 4-0-ledelse fra første kamp, og vant 6-5 sammenlagt etter en vanvittig avslutning på returkampen.

Åpningen på tirsdagens kamp var langt roligere enn avslutningen på forrige kamp mellom de to gigantene, men sjanser og mål ble det også tirsdag kveld.

Etter et kvarter spilt ble Griezmann spilt alene gjennom med Navas fra skrått hold, men franskmannen satte avslutningen midt på PSG-keeperen.

Fem minutter senere spilte Mbappe Icardi igjennom, og spissen kom til en stor mulighet. Avslutningen fra Icardi ble imidlertid for svak, og Barcelona fikk ryddet unna.

Noen minutter senere fikk Barcelona tildelt straffespark. Frenkie de Jong gikk i bakken i duell med Kurzawa, og dommer Kuipers pekte på 11-meteren. På reprisene kunne imidlertid straffen se noe billig ut, men etter en kort VAR-sjekk ble den stående.

Måten Messi satte straffen i mål på var det imidlertid ingenting å si på. Argentineren banket ballen inn oppe i vinkelen, helt utagbart for Navas.

PSG fikk seg en vekker, og det tok ikke lang tid før bortelaget svarte. Det franske storlaget vartet opp med strålende angrepsspill. Verratti flikket nydelig til Mbappe, som driblet seg fri og la ballen opp i nettaket i korthjørnet alene med en sjanseløs ter Stegen, og det sto 1-1.

PSG holdt på å gå opp i ledelsen like etter, men ter Stegen fikk slått Kurzawa sin farlige avslutning like utenfor.

Griezmann var på farten to minutter senere, og franskmannens avslutning fra 15 meter strøk stolpen og gikk akkurat utenfor.

Rett før dommer blåste av til pause var det Icardi sin tur til å være centimetere fra å sette ballen i mål. Headingen hans på første stolpe gikk like utenfor.

Mbappe-hat trick

Kylian Mbappe var også våken i andre omgang. Angrepsspilleren spilte inn til Icardi, som spilte videre til Kean. Skuddet hans gikk via blokka og over ter Stegen som hadde kastet seg, men tyskeren fikk likevel en hånd på skuddet.

Ti minutter senere var det imidlertid lite ter Stegen kunne gjøre. Paredes spilte nydelig gjennom til Florenzi på høyresiden, og backen la inn foran mål. Pique fikk ballen unna med en svak klarering, men i sivet vaken en årvåken Mbappe, som satte ballen høyt i det åpne målet fra åtte meter.

PSG tok dermed ledelsen, men de var ikke ferdige der. I det 70. minutt slo Paredes inn et presist frispark, og Kean headet ballen ned i bakken og opp i nettaket bak en sjanseløs ter Stegen, og det sto 3-1 til PSG.

Femten minutter senere sørget Mbappe for hat trick. Draxler satte fart og PSG kontret tre mot to. Tyskeren satte opp Mbappe, som curlet ballen nydelig bort i lengste hjørnet til 1-4.

