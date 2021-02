Fiskeren som ble meldt savnet tirsdag ved Godøya i Møre og Romsdal, er funnet omkommet, melder NRK.

Mannen ble funnet natt til onsdag, opplyser vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til kanalen.

De pårørende er varslet.

Mannen ble meldt savnet ved 19-tiden tirsdag. Da hadde pårørende ikke hørt fra ham siden klokken 13. Mannen dro ut i en mindre sjark for å dra teiner, skriver Sunnmørsposten.

Mannskapet på redningsskøyta Idar Ulstein fant mannens båt tom og drivende vest for Vallebaane, nord for Runde og vest for Godøya, ifølge NRK.

(©NTB)

