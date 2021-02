Tusenvis demonstrerte onsdag i Myanmars største by Yangon mot militærkuppet i landet, tross at militæret har styrket sin tilstedeværelse i byen. FN er bekymret.

– Vi må vise at vi står sammen og er sterke for å gjøre slutt på militærstyret. Folk må komme seg ut i gatene, sa en 21 år gammel student til AFP.

Ifølge AFP er onsdagens demonstrasjoner de største i landet siden militærjuntaen kuppet makten for drøyt to uker siden. I Yangon har demonstranter sperret av veier for å hindre at sikkerhetsstyrker fritt kan bevege seg rundt i byen.

Demonstrasjonene hadde roet seg ned de to foregående dagene, men i sosiale medier flommet det over med oppfordringer om å gjøre motstand mot kuppet, før nettilgangen igjen ble stengt natt til onsdag.

Tom Andrews, FNs spesialrapportør for Myanmar, er redd situasjonen kan eskalere og komme ut av kontroll.

– Jeg frykter at det onsdag er større potensial for vold i et større omfang enn vi har sett siden det ulovlige kuppet 1. februar, sa Andrews tirsdag.

Det har kommet meldinger om at soldater er hentet inn til Yangon fra andre regioner i landet, og det var kjent i forkant at demonstranter igjen ville samle seg i flere av byene i landet.

– Tidligere har utplasseringer av soldater funnet sted i forveien av drap, forsvinninger og pågripelser i stort omfang, sa Andrews.

(©NTB)

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen