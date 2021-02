Da ryktene om Klopp spredte seg på nett, tikket det inn meldinger på telefonen til Henderson: - Det var bare vås

Tirsdag kveld slo Liverpool tilbake med 2-0-seier over tyske RB Leipzig i den første av to kamper i åttedelsfinalen av Champions League. Seieren kom etter at den røde klubben har tapt tre strake kamper i Premier League og vært gjennom en tøff tid.

Etter tapet mot Leicester lørdag i forrige uke begynte ryktene raskt å gå i sosiale medier. Ryktene gikk på at manager Jürgen Klopp hadde sagt opp jobben.

Da tyskeren møtte pressen etter kampslutt virket han skuffet og resignert. Klopp innrømmet at kampen om ligatittelen nå var over for Liverpools del.

Det var trolig denne opptredenen på pressekonferansen som var grunnen til at noen valgte å sette ut det nevnte ryktet, som fort spredte seg på nettet.

Fikk meldinger: - Var bare vås

En rekke journalister, og senere Klopp selv, var imidlertid raskt ute med å dementere ryktene. I et intervju med BT Sports forteller imidlertid Liverpool-kaptein Jordan Henderson at det tikket inn en del meldinger på hans telefon lørdag kveld.

- Ja, jeg fikk noen SMS-er om ryktene. Men som manageren selv har sagt i ettertid, det var bare vås. Folk er flinke til å overdrive ting, sier han til BT Sport.

- Vi må gjennom tøffe tider, slik er det både i fotball og i livet. Det eneste du kan gjøre er å holde hodet høyt, jobbe videre og holde sammen som lag, mener Henderson.

Liverpool er regjerende mestere denne sesongen og så lenge ut til å ligge godt an til å forsvare tittelen, men en kollaps som startet i slutten av desember og som har vart langt inn på nyåret, har langt på vei ødelagt den muligheten.

I Premier League ligger Merseyside-klubben nå som nummer seks, 13 poeng bak Manchester City på topp. De lyseblå har i tillegg én kamp mindre spilt.

Onsdagens 2-0-seier over RB Leipzig på nøytral bane i ungarske Budapest gir imidlertid håp om at det kan være noe å hente i Champions League.

- Den dagen vi kommer oss ut av denne perioden, er vi sterkere og mer sammensveiset. Klarer vi det, kan vi komme oss tilbake på det nivået vi var.

Klopp: - Trenger ikke pause

Som allerede nevnt var manager Klopp også raskt ute med å dementere ryktene om at han hadde gitt seg som manager i klubben. Det hadde blitt antydet at tyskeren trengte en pause, etter de mange svake resultatene og at moren hans døde i januar og han ikke fikk dratt i begravelsen på grunn av innreiserestriksjoner i Tyskland.

- Fikk jeg sparken eller gikk jeg frivillig? spurte han pressen på en pressekonferanse tidligere denne uka.

- Jeg trenger ingen pause. Ja, vi har hatt det tøft privat den siste tiden, men det er noe vi håndterer som en familie 100 prosent, sa Klopp om dødsfallet.

I kjølvannet av ryktene rundt Liverpool-manageren, ble det hengt opp et banner til støtte for ham utenfor Liverpools hjemmearena, Anfield.

- Det var hyggelig med banneret, men jeg trenger ikke noe spesiell støtte akkurat for øyeblikket. Men der og da var det hyggelig. Jeg trenger ingen pause, gjentok han.

Lørdag har Liverpool muligheten til å bygge videre på tirsdagens resultat, da erkerival Everton tropper opp til Premier League-dyst på Anfield.

