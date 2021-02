Slik bekrefter Kourtney Kardashian og Travis Barker forholdet

Fant lykken med sin gode venn.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Etter flere uker med spekulasjoner bekrefter endelig realitystjernen Kourtney Kardashian (41) at hun har en ny mann i livet sitt. Det gjør hun i et innlegg på Instagram.

41-åringen har nemlig delt et innlegg der hun holder hender med Travis Barker (45).

De to har vært venner i en årrekke, men har nå altså tatt vennskapet til et nytt nivå. Selv har Barker delt Kardashians bilde videre på Instagrams historiefunksjon, i tillegg til at han har lagt igjen et sort hjerte i kommentarfeltet hennes.

Der er det for øvrig også mange som gratulerer paret med å ha gått «Instagram-official».

«Når venner blir elskere», skriver Khadijah Haqq (37), mens andre kjente navn har lagt igjen hjerter i kommentarfeltet.

