Ble kastet ut av Frp - nå er de et mareritt for Siv Jensen: - De er redd oss

- Frp har fått panikk, mener Demokratenes frontfigurer. - Bare vås, svarer Frps nestleder.

Frp går på en ny smell i Nettavisens februarmåling fra Sentio, med en oppslutning på rekordlave 7,5 prosent. Partiet mister nå velgere til en rekke partier.

Flest velgere stjeler imidlertid et lite parti, Demokratene, som tar hele 69.000 av Frps velgere sammenlignet med stortingsvalget i 2017. Det får Demokratene til å juble.

- Jeg må takke det norske folk, det er jo en enorm tillitserklæring. Det er fantastisk, sier Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, til Nettavisen.

Partiet får en oppslutning på 2,5 prosent i målingen.

Se resultatene for alle partiene lenger ned. Les også: Høyre fosser fram - Frp trues fra flere kanter

- Fått politisk panikk

Kleppe var tidligere en profilert politiker i Frp, og representerte partiet i to perioder på Stortinget. Han var også partiets nestleder, før han ble kastet ut av partiet for tjue år siden.

Nå er han ikke overrasket over at Demokratene stjeler velgere fra hans gamle parti.

- Det er jo Fremskrittspartiet selv som har satt seg i den stillingen, mener Kleppe.

- Hva tenker du om at Frp får så lite som 7,5 prosent?

- Det er jeg ikke overrasket over. Nå har de jo fått politisk panikk, og nå prøver de jo desperat på alle områder, sier han.

Se Frps svar på kritikken lenger ned.

Les også: Krisetall for Siv Jensen: - Klarer ikke å mobilisere sine egne velgere engang

- Som i gamle Sovjet

Han mener mange av velgerne ikke lenger kjenner seg igjen i Frp, og viser til eksklusjonen av Oslo Frps leder, Geir Ugland Jacobsen, som ønsket å dra partiet i en nasjonalkonservativ retning. Også han har nå meldt seg inn i Demokratene.

- «Nasjonal» har blitt et skremselsord på lik linje med det verste i verdenshistorien. Jeg tror at Frp-velgerne har sett at det dobbeltspillet som Frp har vært eksperter på å drive med i alle år, å kommunisere en ting og å gjøre noe annet, det er nå en gang for alltid blitt avslørt, hevder Kleppe.

- Hva legger du i at Frp dobbeltkommuniserer?

- De vil gjerne ha de nasjonalkonservative sine stemmer, men de skal ikke få være med i partiet. Ugland Jacobsen blir ekskludert fordi han vil fremme et mer nasjonalkonservativt program, og ha en åpen og ærlig diskusjon om det, utdyper han, og legger oppgitt til:

- Det er jo omtrent som i gamle Sovjetunionen og andre steder vi ikke ønsker å sammenligne oss med, at hvis du ikke mener det som partiledelsen mener til enhver tid så er det over og ut - og du skal vekk.

Les også: MDG taper terreng på målingene: - Vi ser elementer av en tålegrense

- De er redd oss

- Men det er mange som ikke vil ta i dere, og er kritiske til det dere i Demokratene står for. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at de er redd for en politisk konkurrent som oss, svarer Kleppe.

- Dere er jo langt på høyresiden..?

- Vi er veldig for at vi skal ta vare på Norge som en nasjon, og at vi skal være stolte av det våre forbedre har vært med på å bygge opp, sier han om det, og sparker videre mot kritikerne:

- Det er jo fordi de ikke har andre argumenter enn å ty til slike trusler, men det biter ikke på folk som sliter med å få endene til å møtes og har vært ute en vinternatt før.

- Så du kjenner deg ikke igjen i stemplene dere får?

- Nei, overhodet ikke. De bør heller møte oss til diskusjon og debatt, og snakke om sak - men det tør de jo ikke, sier Kleppe, og også legger til:

- Vi er jo det eneste antiglobalistiske partiet i Norge, og vi er det eneste partiet som setter Norges befolkning og Norge først.

Les også: Nå blir det enklere å bygge på egen eiendom - slik blir de nye reglene

- Prøver å ro seg inn

Frp-nestleder Sylvi Listhaug var tydelig på at Ugland Jacobsen ikke var ønsket i Frp da eksklusjonen av ham ble vedtatt av partiet før jul.

- Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp, sa Listhaug til pressen.

Den interne partikonflikten toppet seg etter et intervju Ugland Jacobsen hadde med Finansavisen, der han uttalte han at han var «usikker» på om partileder Siv Jensen burde stå på stortingsvalglista for Oslo Frp.

Som Kleppe er ikke Ugland Jacobsen overrasket over Frps fall.

- Frp har jo egentlig selv frasagt seg den nasjonalkonservative dimensjonen. Det har de sagt tydelig fra om, men nå prøver de å ro seg inn igjen fordi det viser seg at det kanskje ikke var så lurt med tanke på oppslutning, sier han til Nettavisen.

Les også: Full forvirring om Frp-liste etter vraking: - Måtte bare gå som det gikk

- Det er trist å se

Ugland Jacobsen tror Frp har forregnet seg når det gjelder egne velgere.

- De hadde nok høyere tanker om den liberalistiske oppslutning i partiet enn den faktisk var. Det er nok litt der det ligger, at nå er det veldig mange i Fremskrittspartiet, tillitsvalgte og velgere som skifter beite, fordi de føler at partiet rett og slett ikke vil ha dem, sier han, og påpeker:

- Og det føler de nå selv om partiet sier at de vil ha dem, fordi de skjønner at de mister mange velgere. Det er ikke troverdig, og det er trist å se, men det er fasiten.

Les også: Solvik-Olsen ber Frp kutte ut dette ordet - og mener partiet må gå for statsminister-posten

Den tidligere Frp-politikeren viser til at dagens Frp-oppslutning på 7,5 prosent, er halvparten av oppslutningen partiet hadde i fjor sommer.

- Da gikk jo diskusjonen blant annet rundt Siv Jensens videre framtid i partiet, og da steg oppslutningen, hevder Ugland Jacobsen.

- Det var jo du som startet den debatten, som også førte til din avgang?

- Ja, det var jo det. Det viste seg at publikum ikke syntes det var så skremmende at vi tok den debatten. Tvert om så ble de vel heller desillusjonerte når debatten ble lagt død, for da datt oppslutningen utover høsten, sier han.

Les også: Jensen har mistet halvparten av velgerne: Disse partiene stjeler flest

- Har et stort problem

Han forteller at det er mange fra Frp som nå som går til Demokratene.

- Jeg vet om mange. Nesten all økningen vi har fått nå kommer fra Frp. 70.000 velgere er veldig mange, sier han, og viser til velgerovergangene i Nettavisens februarmåling.

- Så Frp har et stort problem slik du ser det?

- Ja, de har et stort problem, og det har pågått lenge. Jeg prøvde å få fram det, men også ved å be nasjonalkonservative tillitsvalgte om å ikke være nasjonalkonservative, og heller finne seg et annet parti, så sier man det samme til flertallet av sine egne velgere, sier Ugland Jacobsen.

Han forteller at målet nå er å ta Demokratene inn på Stortinget.

- Vi har ikke tenkt å selge bjørnen før den er skutt. Vi har tenkt å levere, og er dønn seriøse på det. Vi skal inn på Stortinget, og skal kanskje stå litt hardere på sakene våre enn vi har følt Frp har gjort, sier han.

Frp: - Bare vås

Men Frp bare fnyser av kritikken fra de tidligere Frp-politikerne.

- Dette er bare vås. Frp er åpne for alle som stiller seg bak vårt program. For øvrig har vi ikke behov for ytterligere dialog eller diskusjon med to tidligere Frp-politikere som begge er ekskludert fra partiet, sier nestleder Terje Søviknes i en kommentar til Nettavisen.

Her er resultatene for alle partiene:

Kaos i Kristiansand

I kommunevalget i 2017 gjorde Demokratene et brakvalg i Kristiansand, og fikk inn ti representanter i bystyret. Men ingen partier ville samarbeide med partiet, og det oppsto en kaotisk politisk situasjon. Etter interne stridigheter valgte fire av de ti å bryte med Demokratene, og sikret den rødgrønne koalisjonen makten.

Kleppe mener det de fikk til i Kristiansand, likevel viser at de har potensiale.

- Det var ikke for ingenting at vi fikk 13,4 prosent i Kristiansand. Det var oss mot røkla, sier han, og samtidig sparker mot mediene:

- Vi sliter med å nå ut i mainstream media, og slipper aldri til i NRK. MDG slapp til i noen debatter, og vips så var de på Stortinget. Nå håper jeg at vi blir likebehandlet, og at de nå slipper oss til i noen debatter så vi får vist oss for det norske folk.

Reklame NÅ: Gigantisk vintersalg hos Milrab