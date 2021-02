Vil orientere om Oslo-folket kan trene på gymmen igjen, eller ta seg en øl ute i godt lag.

Følg pressekonferansen fra klokken 13.00 direkte her:

RÅDHUSET/AKERSGATA (Nettavisen): Den sosiale nedstengingen i Oslo har nå vart i over 3,5 måned. Det har vært noen lettelser for barn og unge hele veien, men treningssentre og alkoholservering har vært stengt siden natt til 10. november. Og ikke bare det, på grunn av usikkerheten rundt muterte virusvarianter, ble Oslo plassert i «Ring 1» som omfatter kommunene med de strengeste tiltakene. Nå er disse ringtiltakene opphevet.

Derfor er det mange Oslo-borgere i dag som biter negler, og håper på at det endelig skal bli lov å trene på treningsstudio igjen, men også at det skal bli lov å ta seg en øl ute på en av hovedstadens mange puber eller serveringssteder.

- Ga beskjed til Høie

I forrige uke var det en krystallklar byrådsleder i Oslo som sa følgende:

- Den opprinnelige ringen rundt Nordre Follo er avviklet. I dag er Oslo i stedet i en ring med Halden og Sarpsborg, og ikke i kommunene rundt oss. Slik ønsker vi ikke å fortsette over tid, og det ga jeg beskjed til helseministeren om. Vi kjenner byen vår best og ønsker å styre tiltakene selv i dialog med nasjonale helsemyndigheter, sa Johansen.

På gårsdagens pressekonferanse fikk Johansen også ønsket sitt oppfylt.

- Kommunene vil i de nærmeste dagene avgjøre hva som blir tiltak lokalt. Det er ikke nødvendigvis sånn at dette betyr lettelser i den kommunen du bor i. Jeg oppfatter at kommunene er enige med regjeringen om at barn og unge står først i køen, sa helseminister Bent Høie (H).

