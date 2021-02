CNN stempler Norge som hykler

CNN-produsent langer ut mot Norges dobbeltmoral i klimapolitikken.

Norges klimapolitikk får virkelig gjennomgå i en analyse hos CNN som i skrivende stund ligger som toppsak på TV-kanalens nettside.

«Norge, Storbritannia og Canada er ikke klima-mestre. De er klima-hyklere,» lyder overskriften.

Analysen er ført i pennen av TV-produsent for CNN International, Ivana Kottasová, som har base i London.

«I Oslo er gatelysene drevet av fornybar energi. For å spare strøm, blir lysene dimmet når ingen er i nærheten. Den norske hovedstaden er i likhet med resten av landet stolte av deres eksepsjonelle grønne attest. Deres offentlige transportsystem er helt og holdent drevet av fornybar energi. To tredjedeler av de nye bilene som er solgt i byen er elektriske. Det er til og med en motorvei for bier,» skriver Kottasová.

Les også: Unge Høyre vil verne Lofoten, Senja og Vesterålen

- Det er bare ett problem

«Det er bare ett problem. Mye av miljø-innovasjonen som Norge er så stolte av, er finansiert med oljepenger. Fordi Norge, bortsett fra å være en fremtidsrettet klima-mester, er en enorm eksportør av fossilt brensel. Og de har planer om å være det i lang tid framover,» skriver Kottasová.

«Norge er ikke de eneste som forkynner bærekraft samtidig som de tjener penger på nettopp det som forårsaker klimaendringer,» skriver hun.

Kottasová trekker også fram Storbritannia og Canada som klima-hyklere. Hun viser til at Storbritannia blant annet skal være vertskap for et stort klimatoppmøte senere i år, samtidig som de overveier å åpne en ny kullgruve. Mens Canada bruker masse skattepenger på et dødfødt oljerør-prosjekt, påpeker Kottasová.

Les også: MDG taper terreng på målingene: - Vi ser elementer av en tålegrense

- Fremstiller seg selv som klima-mestre

Kottasová påpeker at det er mange land som produserer fossilt brensel, samtidig som de er opptatt av å bekjempe klimaendringer.

«Men Canada, Norge og Storbritannia skiller seg ut fordi de gjør dette (produserer fossilt brensel red.anm.) samtidig som de fremstiller og posisjonerer seg som klima-mestre,» skriver Kottasová.

Videre påpeker hun at enkeltland i henhold til internasjonale avtaler kun er ansvarlig for klimautslipp på eget territorium.

«Det innebærer at Storbritannia, Canada, Norge og andre ikke trenger å bekymre seg for utslipp forårsaket av forbrenning av deres olje, gass og kull andre steder rundt i verden.»

Les også: Regjeringen mener oljeleting ikke utfordrer klimamålene



Territorielle utslipp

Kottasová påpeker videre at Norges årlige utslipp på hjemmebane utgjorde omtrent 53 millioner tonn i 2017, «mens utslippene fra olje og gass som Norge har solgt til utlandet, utgjorde omtrent 470 millioner tonn i 2017, ifølge UN Emission Gap Report».

Kottasová skriver også at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har uttalt til CNN at Norges klimaforpliktelser er basert på territorielle utslipp.

- Utslipp knyttet til forbruk av eksporterte olje- og gass-produkter i andre land, dekkes inn av importørens utslippskontoer og utslippsmål, uttalte Rotevatn til CNN.

Reklame Nå kommer det 700 enheter av den geniale tredemøllen til Norge