Fortsatt stengte kjøpesentre: - Det vil gi mer, ikke mindre smitte

Heller ikke denne uken åpner kjøpesentrene.

Raymond Johansen meldte onsdag ettermiddag at kjøpesentrene i Oslo fortsatt holdes stengt. Butikkdirektører og varehandelbransjen reagerer med ramsalt kritikk.

Harald Jachwitz Andersen er direktør i Virke Handel. Medlemsbedriftene hans har over 50.000 ansatte som er direkte berørt av de fortsatt stengte butikkene. Andersen synes det er underlig at tiltaket med å holde kjøpesentrene stengt fortsetter.

- Det er rett og slett overraskende, sjokkerende og skuffende. Vi har framlagt tydelig dokumentasjon på at å stenge butikker er et dårlig smitteverntiltak. Det virker stikk mot sin hensikt å samle flest mulig handlende på færrest mulig kvadratmeter.

- Skaper økt mobilitet

Andersen sikter til at stengingen gir økt mobilitet. I formiddag ble det kjent at Oslos nabokommune Lillestrøm åpner opp sine kjøpesentere. De kan regne med flere besøkende framover, tror Andersen.

Jernia-sjef Espen Karlsen er heller ikke fornøyd med at sentrene må fortsette å holde stengt.

- Det er uforståelig at de velger å holde sentrene stengt når vi vet at særlig nærsentrene i Oslo ikke skaper mobilitet. Argumentet for å stenge var jo nettopp det å stoppe mobiliteten, sier Jernia-sjef Espen Karlsen.

- Vi ser jo hva som skjer når sentrene stenger - folk flytter seg rundt, for de trenger å handle ting uansett. Det skaper økt mobilitet, sier han.

Han viser også til hva som skjedde da Vinmonopolet stengte i Oslo, og folk sto i lange køer i for eksempel Bærum for å handle.

- Kjører til større kjøpesentre

Også Nille-sjef Kjersti Hobøl tror det skaper økt mobilitet.

- Jeg reagerer på at de ikke nyanserer dette noe. Vi har sett at mobiliteten over kommunegrensene er sterkt økende, og den vil bli større nå. Folk kjører til større kjøpesentre utenfor byen som har åpent, sier hun.

Hobøl påpeker samtidig at hun synes det er spesielt rart at nærsentrene ikke kan ha åpent.

- På et nærsenter hvor både matbutikken, frisør, apotek og Vinmonopolet er åpent, er det rart at for eksempel 1-2 butikker er stengt. Det henger ikke på greip, sier Hobøl.

Hun mener at kjøpesentrene har vært gode på smittevernstiltak under pandemien, og synes nedstengningen er veldig synd for både bedriften og ansatte.

- Kan ha skjerpede tiltak

- Våre medlemmer skjønner ingenting. Et godt smittevern vil være å spre handlingen ut over flest mulig butikker. Etter elleve måneder er det ikke registrert ett tilfelle av smittespredning fra norske butikker eller varehus, og det selv etter julehandelen! sier Andersen i Virke.

Andersen mener at butikkene, og Virke i dialog med myndighetene, har vært veldig på tilbudssiden:

- Vi kan ha skjerpede tiltak. Tak på antall besøkende, styrket vakthold, ekstra rengjøring. Vi mener at vi er en del av løsningen. Vi reduserer smittefaren og holder hjulene i gang. Denne stengingen har enorme følger for samfunnet, og negative konsekvenser for smittevernet. Dette bryter fullstendig med enhver form logikk, sier han.

Virke-sjefen får støtte fra butikksjefene.

- Butikkene på kjøpesentrene har brukt 11 måneder på å bli gode på smittevern. Det burde jo være bedre å innføre to meters avstand, adgangskontroll og påbud om munnbind i stedet for å stenge, sier Karlsen.

Hobøl i Nille påpeker imidlertid at hun vil være forsiktig med å uttale seg om hva som er fornuftig med hensyn til smittevern, men sier at det ikke har vært noen kjente smittevernstilfeller på kjøpesentre.

Frykter for konsekvensene

Stengingen har konsekvenser for både kjedene og ansatte.

- Vi taper 25 prosent av omsetningen vår hver uke. Det ødelegger lønnsomheten, og våre eventuelle muligheter til å foreta nye investeringer, sier Karlsen i Jernia.

I tillegg er det tragisk for ansatte, som fortsatt blir permitterte. Slik er det også for Nille.

- Konsekvensene er at mange hundre ansatte er permitterte, og det gir en stor usikkerhet for dem. Vi må gjøre vårt beste for å klare å stå gjennom dette, sier Hobøl.

Hun føler seg sikker på at Nille klarer seg gjennom nedstengningen, men frykter at folks endrede handlemønster kan bli varig.

Det skal ikke mye til før folk endrer mønster, og for eksempel kjører fra Oslo til Sandvika for å handle, sier hun.

