Gode nyheter om vaksinering: Smitten borte blant de eldste

- Et veldig positivt signal.

Saken oppdateres.

OSLO RÅDHUS/AKERSGATA (Nettavisen): Helsebyråd Robert Steen sier onsdag at alle beboere på Oslos sykehjem er vaksinert. De siste tre ukene er det ikke registrert flere nye smittetilfeller av koronavirus.



- Vi har nå hatt nesten tre uker uten smitte på sykehjemmene våre. Sykehjemmene er vaksinert. Vi har ett utslag - tror jeg - smitte de siste tre ukene for gruppen over 80 år, opplyste helsebyråd i Oslo, Robert Steen, på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Les også: Gradvis gjenåpning av Oslo - men disse tiltakene opprettholdes fortsatt

- Så hos de eldste i samfunnet, som nå har blitt vaksinert etter hvert, er smitten borte. Så det er det vi har observert og sett. Og sånn sett så mener vi det er et veldig positivt signal, også i forholdt til at det ser ut til at vaksinen virker smittedempende. Det er tilsvarende vi ser fra Israel for eksempel.

- Ikke noe problem

Den siste tiden har Trondheim kommune opplevd problemer med å få tak i eldre som skal vaksineres, samt deres pårørende. På spørsmål fra Nettavisen om Oslo har strevd med samme problematikk, svarer Steen avkreftende.

- De aller, aller fleste vi ringer til, og som tilbys vaksiner, får vi tak i. Så er det noen som av ulike grunner ikke plukker opp telefonen eller vi ikke klarer å få kontakt med på den måten. Da går vi hjem (til dem, journ.anm.) og banker på dørene og bruker hjememsykepleien i bydelene. Så vi opplever ikke noe problem i Oslo med å få tak i mennesker, og så finnes det helt sikkert noen unntak som da mener de ikke har blitt kontakt, sier Steen til Nettavisen og understreker at Oslo kommune gjør det de kan for å få tak i de aller fleste, noe de også har klart.

- Så det har ikke vært en viss prosentandel som dere ikke har fått tak i?

- Nei, og i tillegg er også aksepten for å ta imot vaksine veldig høy. 90 prosent av de over 80 år, som har fått tilbud om vaksine, har nå fått vaksinen og sagt ja til den. Så både oppslutningen rundt vaksinasjonsprogrammet og også tilgjengeligheten når de har blitt kontaktet har vært høy, forteller Steen.

Reklame Her er årets beste påskeegg