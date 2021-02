Vil vurdere å fjerne «nordmann»: – Nå har galskapen gått altfor langt

Språkrådet mener det kan bli aktuelt å fjerne «nordmann». Umiddelbart kommer det skarpe reaksjoner.

Den siste tiden har debatten rast etter det ble besluttet å fjerne «lensmann» som tittel. Politidirektoratet har foreslått å bytte det ut med politiavdelingsleder.

Endringen kommer som konsekvens av at et enstemmig storting ba regjeringen innføre kjønnsnøytrale titler på statlige stillinger. I etterkant har Frp fremmet forslag om å stanse endringen, og fikk støtte fra kun Senterpartiet.

Vil vurdere å bytte ord

Men Språkrådet kommer onsdag med en ny og oppsiktsvekkende uttalelse til NRK, om at også begrepet «nordmann» kan måtte skrotes. Ordet kommer som konsekvens av at begrepet «mann» lenge ble brukt om ordet menneske.

– Vi kan ikke si at den er kjønnsnøytral i dag. Tvert om, at den er kjønnsmarkert ved at det ender på «mann». Også kan en si at historisk sett så har «mann» betydd menneske, sier Daniel Gusfre Ims i Språkrådet til NRK.

Han sier at Språkrådet mener det vil bli aktuelt å vurdere i bytte ut begrepet i tiden fremover.

Uttalelsen bryter med Språkrådets tidligere linje. I 2017 skrev de i et innlegg at nordmann var såpass utbredt og gammelt at det ville neppe bli endret i overskuelig fremtid.

«Nemninga «nordmann» er så gammal og utbreidd at ho neppe kjem til å bli erstatta av noko anna i overskodeleg framtid. Men er det mange nok som brukar eit anna ord, kan det til slutt finne vegen til ordbøkene og bli offisiell norsk. I så måte ligg nok «norske» best an.» skrev Språkrådet.

– Galskap

Umiddelbart etterpå hagler det inn med kraftige reaksjoner på uttalelsen fra Språkrådet.

Frps kulturpolitiske talsmann Himanshu Gulati mener at slike endringer av språket må stoppe.

– Nå har galskapen gått altfor langt. Vi er nordmenn. Dette er vår identitet. Kvinner som menn, barn som voksne. Nå får denne politisk korrekte øvelsen med å endre alle begrep som kan støte noen, ta slutt, sier han til Nettavisen.

Gulati mener nordmenn er stolte av vårt land og vår felles kulturarv, og at de aller fleste neppe har tenkt over at begrepet har noe med kjønn å gjøre.

– Jeg håper Språkrådet og regjeringen har bedre ting å bruke tiden på.

Han bekrefter at han vil sende spørsmål til kulturministeren om saken, og om han mener det er et problem at vi kaller oss nordmenn.

Senterpartiets Jenny Klinge mener det er historieløst å slutte å bruke ordet.

– Det er bare tull at «mann» ikke kan brukes kjønnsnøytralt i dag. Hvor i all verden er Språkrådet på vei dersom de ikke anerkjenner bruken av «mann» i ord som nordmann og menneske som kjønnsnøytral? Bare tenk på ord som bemanning og allemannsretten også. Nei, nå får vi faktisk ta en fot i bakken som samfunn. Det er et urovekkende tegn på et samfunn i forfall når det blir historieløst. Det er ikke riktig at vi skal kvitte oss med gode norske ord i en håpløs kjønnsnøytralitetstvang, sier Klinge til Nettavisen.

