Sturla Holm Lægreid tok VM-gull på normaldistansen: - En fantastisk prestasjon

Norsk jubeldag i VM i Pokljuka.

Artikkelen oppdateres!

Sturla Holm Lægreid sikret gull på normaldistansen i VM i skiskyting onsdag. Med totalt 20 treff av 20 mulige tok Lægreid sitt første VM-gull i karrieren. Det fikk NRKs eksperter til å ta helt av i kommentatorboksen.

- For et øyeblikk og for en fantastisk idrettsutøver. For en fantastisk prestasjon, sier Andreas Stabrun Smith på kommentarplass i det nordmanne fylte den siste stående skytingen.

- Da er tidenes gjennombrudd i skiskyttersporten er komplett, fortsatte Stabrun Smith.

Tyske Arnd Pfeiffer fylte også samtlige 20 blinker, men kunne ikke hamle opp med Lægreid i sporet selv om nordmannen tapte mye tid på den siste runden før målgang.

- Det er vanskelig å sette ord på. Jeg fikk litt tanker på vei inn til siste skyting. Jeg har brukt meditasjon så jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre. Jeg kan takke de timene i senga med meditasjon for det, sier Holm Lægreid til NRK etter gullet.

Dale imponerte

Norge stilte til start med flere medaljekandidater i onsdagens normaldistanse for herrer i VM i skiskyting. Johannes Thingnes Bø og Johannes Dale skjøt begge en bom i løpet av de tre første skytingene og posisjonerte seg helt oppe i gullstriden før den siste skytingen. Bø misset på den siste skytingen, men Dale fylte og tok bronsemedaljen.

På den siste skytingen fylte Dale og sørget med det for at Norge etter alle solemerker sikrer seg to medaljer på 20 kilometeren.

- Fantastisk gjennomført. Han har vært litt ute av det skytemessig, så det var imponerende. Et voldsomt press, sier NRK-ekspert Ola Lunde etter Dales siste skyting.

Dale fikk det tøft på sisterunden og stivnet inn motmål, men tok ledelsen med over et halvt minutt.

- En mann som er helt i kjelleren. Jeg tror ikke han vet hvor han er. Et monsterløp. 19 treff og en fantastisk sisterunde. En runde som alle og enhver skal slite med å ta, sier kommentator Andreas Stabrun Smith.

Skuffende dag for Bø-brødrene

Thingnes Bø bommet en gang på den siste skytingen og skuslet med det bort gullsjansene med totalt to tilleggsminutter. Han endte som nummer fem.

Franske Quentin Fillon Maillet skjøt totalt to bom, men med sitt vante høye tempo i langrennsløypa blandet franskmannen seg inn i den aller ypperste medaljekampen.

Fillon Maillet endte til slutt på 4.plass.

Tarjei Bø mislyktes totalt på de to første skytingene og måtte til slutt registrere hele seks bom på 20 skudd.

