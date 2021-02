Ny pensjonsordning vil ikke kunne tre i full kraft før i 2026

For et par uker siden ble regjeringen og Frp enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Men ordningen kan bli tre år forsinket.

Ordningen vil gi rundt 1 million nordmenn bedre pensjon, men ifølge Fri Fagbevegelse vil ordningen først være i gang for fullt fra 2026.

Kostnaden til ordningen for hver enkelt arbeidsgiver er snaue 2.000 kroner, men regjeringen har lovet en overgangsordning med midlertidige kompensasjoner for bedriftene som må betale dette beløpet til sine ansatte.

Arbeiderpartiet og SV mener at ordningen kan innføres allerede fra 1. januar 2022, og under onsdagens muntlige spørretime spurte derfor Rigmor Aasrud (Ap) om hvorfor dette ikke kan gjøres.

Hun mener kompensasjonsordningen gjør at ordningen ikke vil få full kraft før i 2026.

– Vi har sammen med Frp sagt at vi må innføre kompensasjonstiltak. Vi må gjøre det på et tidspunkt hvor vi tror disse næringene er oppe og står. Vi må starte lovarbeidet og sørge for at ikke jobbene forsvinner fra en stor næring som allerede sliter, svarte statsminister Erna Solberg (H).

Rigmor Aasrud mener regjeringen burde være villig til å gi flere folk en rettferdig pensjon mye raskere enn det de legger opp til.

