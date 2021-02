Vikinglotto-potten gjør et byks - ca. 43 millioner neste uke

Ingen spillere klarte å gjette seg frem til onsdagens rekke. Det betyr at potten øker til ca. 43 millioner kroner.

Hittil i år har sju norske spillere blitt Vikinglotto-millionærer, men onsdag 17. februar skulle det vise seg å bli vanskelig å gjette seg frem til de riktige tallene.

Vikinglotto-tallene

Dette er tallene som ble trukket ut onsdag 17. februar:

15 - 19 - 24 - 29 - 35 - 38

Vikingtallet: 3

Snart 1 000 norske Vikinglotto-millionærer

En spiller fra Litauen vant forrige ukes førstepremiepott på ca. 133 millioner kroner, mens en mann fra Fetsund i Viken fylke hadde seks rette og vant 1,2 millioner kroner forrige onsdag.

På snart 28 år har over 35 norske spillere i snitt blitt Vikinglotto-millionærer årlig. Det er 993 norske spillere som har blitt Vikinglotto-millionærer siden spillets start. Her bor de:

På grunn av personvern og store premieutbetalinger er det flere spillere som ikke er oppført i fylkesoversikten.

Vinnersjanse i Vikinglotto:

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2020 (Norge): 6 614 214

Antall førstepremieutbetalinger i 2020 (Norge): 4

Antall millionærer i 2020 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2020 (Norge): 167 031 635