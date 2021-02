Haaland herjet i Champions League

Erling Braut Haaland slutter aldri å imponere i Champions League.

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND 2-3:

I onsdagens åttedelsfinale mot Sevilla scoret Haaland to ganger, og leverte en strålende assist. Nordmannen sørget dermed for at Dortmund vant 3-2 over Sevilla, og at den tyske klubben har et godt utgangspunkt før returkampen i mars.

Haalands to mål mot Sevilla betyr at Haaland er toppscorer i Champions League, med totalt åtte mål så langt denne sesongen. Selv var han som alltid beskjeden etter kampslutt.

- Det var en bra første omgang, men i andre omgang slet vi. Tre bortemål mot Sevilla er veldig bra. Det er bra, sier han i et intervju vist på Viasport.

Om hans to mål hadde han følgende å si:

- Det er Champions League, det er alltid noe spesielt. Jeg koser meg i Champions League, og nå må vi være påskrudd til neste kamp for å ha sjanse mot Sevilla.

Haalands første mål kom etter at han selv førte ballen fra nærmest midtbanen, spilte vegg med Sancho, og sklei ballen i mål.

- For et vidunder av en spiss Erling Braut Haaland er. Det han gjør der er en blanding av Messi og en tikjemper. Han tar imot ballen 40 meter fra mål og bare brøyter seg gjennom. Og så er han så finstemt og perfekt i den siste berøringen. Det er et underverk av en scoring, utbrøt Viasport-kommentator Lars Tjærnås.

Se scoringen her:

- Se på alt han gjør før han brauter ballen i mål. Sevilla-forsvaret vet hva som kommer, men de er ikke i nærheten av å stoppe han. Fantastisk scoring, skrev fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter etter Haalands første mål.

Jærbuen har nå scoret utrolige 18 mål på 13 kamper i Champions League. Ti av disse har kommet for Dortmund, og han brukte bare syv kamper på å få til det.

Ifølge statistikkbyrået Opta har aldri en spiller brukt så få kamper på å nå ti mål for en enkelt klubb i Champions League.

- Han er uvirkelig, skrev den kjente fotballjournalisten Fabrizio Romano om Haaland.

Ifølge UEFA er Haaland nå nummer to på lista over nordmenn med flest mål i Champions League. Bare Ole Gunnar Solskjær er foran 20-åringen, med sine 19 mål.

Haaland er nå likt med John Carew med 18 scoringer.

- Han er ustoppelig, skrev tidligere fotballspiller og nå ekspert Gary Lineker om 20-åringen.

Sevilla tok ledelsen

Etter bare syv minutter sendte Suso Sevilla i ledelsen. Spanjolen mottok ballen litt utenfor 16-meteren, og med en sylfrekk skuddfinte fintet han vekk Sancho. Deretter sendte han avgårde et skudd, som gikk via to gulkledde og i mål, forbi en utspilt Hitz i Dortmund-målet.

Hjemmelaget sin ledelse skulle imidlertid ikke vare veldig lenge. I det 19. minutt utlignet Dortmund etter et fantastisk langskudd av Dahoud, og etter et fantastisk forarbeid av Haaland.

Nordmannen kriget til seg ballen med to mann i rygg og holdt begge unna. Deretter skjærte inn i banen og passerte ytterligere en spiller og slo på tvers til Dahoud. Han vendte bort en mann, før han banket ballen i en bue opp i motsatt kryss, og sørget for at det sto 1-1.

Haaland-show

Åtte minutter senere var det Haaland sin tur til å sette ballen i mål. 20-åringen satte selv fart sentralt, og omringet av flere Sevilla-spillere spilte han vegg med Sancho på 20 meter. Engelskmannen chippet ballen forbi Sevilla-forsvaret, og i duell med Bonou sklei Haaland sitt syvende Champions League-mål for sesongen i mål.

Men Haaland var selvfølgelig ikke ferdig der. To minutter før pause vant Dortmund ballen høyt, og de gulkledde kom tre mot en. Reus førte ballen fremover og spilte perfekt ut til Haaland, som på førstetouchet styrte ballen rundt keeper og i mål.

Mot slutten av kampen presset Sevilla på, og de fikk uttelling. Luuk de Jong styrte et frispark i mål på bakerste stolpe fem minutter før full tid.

