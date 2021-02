Porto ga Juventus dobbel kalddusj

Porto scoret etter ett minutt og deretter 20 sekunder ut i annen omgang og slo Juventus 2-1 i første kamp i åttedelsfinalen i mesterligaen.

Dermed er Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater i småtrøbbel etter det som må kunne kalles en real, dobbel kalddusj. Det er slett ikke sikkert det blir enkelt å snu 1-2 hjemme i Torino i returkampen.

Se målene fra kampen her:

Onsdagens oppgjør startet på fryktelig vis for Juventus og Rodrigo Bentancur. Midtbanemannen fulgte ikke med da han skulle spille ballen tilbake til keeper Wojciech Szczesny og serverte dermed ballen til Porto-spissen Mehdi Taremi.

Nøyaktig ett minutt var spilt da han skled ballen i mål i duell med gjestenes keeper.

Juventus var favoritt i kampen, men slet med å skape sjanser mot et godt organisert Porto-lag. Italienernes eneste skudd på mål i første omgang kom like før pause. Brassesparkforsøket fra Adrien Rabiot var bra, men keeper Agustín Marchesín var med på notene.

Og like etter hvilen smalt det igjen motsatt vei. Porto gikk rett i angrep, og Wilson Manafá spilte ballen inn til Moussa Marega. Han var omringet av Juventus-spillerne, men fikk plass nok til å skyte og gjøre 2-0 20 sekunder ut i omgangen.

Juventus fikk opp dampen mer utover i annen omgang, men gjorde det sjelden veldig vrient for Porto. Vertene hadde stort sett kontroll og lot bortelaget holde på ballen.

Ronaldo og hans lagkamerater har vært inne i en liten tørkeperiode med to målløse kamper på rad, men det skulle ikke gjenta seg mot Porto. Etter 81 minutter slo Rabiot inn til Federico Chiesa, som smalt ballen i mål via bakken. Et høyst viktig reduseringsmål på bortebane.

Porto unngikk imidlertid flere baklengsmål og tar med seg et godt utgangspunkt til returkampen i Italia.

