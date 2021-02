Dette er norsk politikk torsdag 18. februar

Dette kan du lese om norsk politikk i mediene torsdag 18.02.21

NRK Nyhetsmorgen 06.30: Rødt og SV vil ha slutt på at eiendomsinvestorer får koronastøtte

NTB/Klassekampen: Solberg åpen for senke taket på koronastøtte

NTB/VG: Støre krever åpenhet rundt koronakommisjonsforklaringer

NTB/VG: Regjeringen ønsker ikke straff for mindre mengder narkotika

NTB/Aftenposten: Studieplasser: Asheim vil se på løsning for koronakullene

NTB-Bibiana Piene: Solberg om krisepakkekaos: – Skulle gjerne hatt en annen prosess

Aftenposten leder: Uansvarlighetens fergereiser (midt i en pandemi er Frp, Sp og Ap mest opptatt av å konkurrere om å senke fergeprisene mest og raskest)

Aftenposten kommentar side 3: Harald Stanghelle: Solbergs selvrekruttering (om ansettelsen av Frank Bakke-Jensen (H) som fiskeridirektør)

Aftenposten side 10: Bærum langt bak: 95-åring måtte vente i syv uker på vaksinering

Aftenposten skisse side 14: Kjetil B. Alstadheim: Bit for bit med Erna Solberg: - Hun ser ikke russerne og kineserne i skogen for bare trær

Aftenposten side 17: Jama-familien ikke unik: I fjor ble 165 personer og familier kastet ut av kommunale boliger i Oslo

VG kommentar side 3: Shazia Majid: Pandemi, penger og anstendighet

VG side 6-7: Kilder: Slik blir rusreformen

VG side 12-13: Bursdagsintervju med Erna som fyller 60: - Føler meg som en 40-åring / - Jeg er gjerne statsminister i det uendelige

VG kronikk side 33: Førstekandidat MDG Rogaland Ulrikke Torgersen: - Folk vil ha kjøttkutt, Nordbø

Dagbladet leder: Diesel og timotei (Om Vedum og Sps store utfordring)

Dagbladet side 4-5: Raymond Johansen ville åpne mer - ble stoppet

Dagbladet side 8: Nakstad avviser gladnyhet om synlig effekt av vaksine

Dagbladet kommentar side 9: Marine Aurdal: Hører ikke hjemme i Norge (portforbud)

Dagbladet side 13: Norge jakter EUs klimamilliarder: Statsråd Eriksen Søreide: - Vi skal «bjuda på»

Dagbladet side 14-15: Rusreformen: Høie innrømmer at han tidligere tok feil om avkriminalisering av narkotika

Dagens Næringsliv kommentar side 2: Bård Bjerkholdt: Et statsfinansielt synspunkt (om statsfinanser og innvandringsregnskap)

Dagens Næringsliv kommentar side 23: Frithjof Jacobsen: Vedums bitte lille klimakrise

Finansavisen leder: Hegnar: Grådig og sleipt byråd i Oslo

Finansavisen debatt side 40: «Kjetting-Jan» Jan Vindenes: - Har vi så dårlig helse at vi ikke orker å være i arbeid? / - Arbeidstakere fortjener 30% økning i kjøpekraften

Dagsavisen leder: Hullene i AFP må tettes

Dagsavisen kommentar side 2: Lars West Johnsen: - Er de grønne parkert i Oslo? (Klimadebattens kirkeklokker ringer)

Dagsavisen side 10: Frp vil ikke svar på hvorfor de snudde i utkastelsessaken på Tøyen

Dagsavisen kommentar side 11: Hege Ulstein: Er Erna Solberg i ferd med å bli akkurat litt for suveren?

Klassekampen leder: Kommunale boliger bør bli et mer stabilt alternativ

Klassekampen kommentar side 6: Bjørgulv Braanen: Rusreformen: Ap er tungen på vektskålen

Klassekampen kommentar side 13: Bjørn Vassnes: Falske klimeregnskaper

Nationen oppslag: Sp tyr til EU for å nå klimamål

Nationen side 5: Sp får klimastøtte fra Rødt

Vårt Land leder: Viktig at religiøse ledere støtter vaksinen

Vårt Land side 10-11: Ny norsk tankesmie vil gi muslimer mer definisjonsmakt

Utenrikspolitikk:



VG leder: Biden vil styrke Nato

Dagbladet side 10-11: Dyp splittelse i det republikanske partiet: - Han er en potensiell giftpille

NTB: Italia: Draghis regjering godkjent i overhuset

NTB: Facebook sperrer deling av nyheter i Australia

Dagsavisen perspektiv side 6 : Norad-direktør Bård Vegar Solhjell: - Fattige land trenger akutt investeringer - hva er som som holder igjen?

Aftenposten side 22: Er Russland langsomt i ferd med å annektere Hviterussland?

NTB: Neppe snarlig løsning av Natos Afghanistan-dilemma

NTB: Greenpeace: Hundretusener døde av luftforurensning i storbyer i 2020 (edited)

NTB: Joe Biden om krisepakken: Nå er det tid for å tenke stort

Reklame Her er årets beste påskeegg