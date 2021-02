Torsdagens Premier League-rykter

Edinson Cavani håper på ny Manchester United-avtale, Kylian Mbappé har fått prislapp og Arsenal skal rydde i stallen.

Bayern München frykter at Manchester United skal gjøre et framstøt mot angrepsspiller Kingsley Coman. Premier League-klubben skal være villig til å tilby franskmannen en høyere lønn enn han har i den tyske klubben, melder Bild.

Arsenal ønsker å signere midtbanespiller Dani Ceballos og keeper Matt Ryan permanent etter sesongen, skriver The Sun. Duoen er for tiden på lån i londonklubben fra henholdsvis Real Madrid og Brighton.

Edinson Cavani skal være åpen for å bli værende i Manchester United én sesong til, selv om kontrakten hans går ut etter sesongen, hevder The Telegraph.

PSG skal ha satt en prislapp på Kylian Mbappé og den lyder på 200 millioner euro. Real Madrid, Liverpool, Manchester City og Juventus skal være aktuelle destinasjoner for PSG-spilleren, hevder Le Parisien.

Barcelona skal ifølge The Mirror ha hatt muligheten til å signere Mbappé for lommerusk i 2017, men valgte i stedet å gå for Ousmane Dembele.

LIonel Messi kobles igjen bort fra Barcelona. Både Manchester City og PSG nevnes som klubber for argentineren, men presidentkandidat i Barcelona, Joan Laporta, sier han vil gjøre alt for at veteranen skal bli værende, ifølge Sky Sports.

Real Madrid skal vurdere å gjøre et framstøt mot Villarreal-stopperen Pau Torres. Han har tidligere blitt koblet med blant andre Arsenal, melder Goal.

Alexandre Lacazette er én av flere spillere som kan bli ofret i sommer når Arsenal-sjef Mikel Arteta skal rydde i stallen og kutte kostnader, hevder The Sun. David Luiz, Lucas Torreira og Matteo Guendouzi er andre som kan være på vei ut, melder Star.

Liverpools Georginio Wijnaldum har blitt koblet med Barcelona. Spilleren står uten kontrakt med Liverpool til sommeren, men ifølge Liverpool Echo finnes det ingen garantier for at nederlenderen kommer til å velge katalanerne, på grunn av den økonomiske situasjonen der.

