Anne Lindmo har fått klar beskjed fra legene.

Fredagens «Lindmo»-sending utgår, melder NRK. Dette fordi programleder Anne Lindmo (50) har hjernerystelse, og har fått beskjed av legene om å hvile seg.

I stedet sendes et program med musikalske øyeblikk fra tidligere sendinger, skriver kanalen.

Hjernerystelse etter skitur

Lindmo fikk hjernerystelse da hun for et par helger siden var på skitur til Romeriksåasen.

Hun falt i en nedoverbakke, og trodde først at alt hadde gått fint. Senere på dagen merket hun derimot at hun var veldig sliten, og at alt hun ville var å legge seg for å hvile, skriver NRK.

Forrige ukes sending ble likevel gjennomført, men denne uken utgår den altså.

– Det er dyktige leger som har beordret meg på sofaen noen dager, så nå ligger jeg til lading og gleder meg stort til å komme tilbake, sier Lindmo til egen kanal.

