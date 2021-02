Osaka møter Brady i finalen i Australian Open

Det ble ingen ny finale i Australilan Open for Serena Williams. Hun tapte i strake sett for Naomi Osaka i semifinalen. I finalen venter Jennifer Brady.

Tredjeseede Osaka vant 6-3, 6-4 over den amerikanske veteranen. Williams blir dermed fortsatt stående med 23 Grand Slam-titler. Hun jager Margaret Courts 24 titler.

Foran litt over 7000 tilskuere så slet Osaka med å komme i skikkelig i gang, og hun havnet under med 0-2 i det første settet. Så levnet hun ikke sin mer meritterte motstand særlige sjanser og tok fem strake game. Osaka er ute etter sin fjerde Grand Slam-tittel. Hun gikk til topps iAustralilan Open for to år siden.

– Jeg slo en del upressede feil i de første gamene. Jeg var nervøs og redd innledningsvis. Men så klarte jeg å slappe mer og av og det gikk min vei. Det viktigste for meg var å ha det morsomt, sa den japanske 23-åringen.

Williams har tapt fire Grand Slam-finaler etter at hun ble mor for fire år siden. 39 år gamle Williams ble spurt etter kampen om dette var hennes farvel fra tennisen.

– Jeg vet ikke. Hvis jeg sier farvel, ville jeg ikke sagt det til noen, sa Williams.

I finalen venter amerikanske Jennifer Brady. Hun slo ut tsjekkiske Karolina Muchova med 6-4, 3-6 og 6-4. Den amerikanske spilleren misbrukte fire matchballer i egen serve før hun satte den femte.

Finalen spilles lørdag.

