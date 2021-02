Ari Behn og Ebba Rysst Heilmann holdt lenge forholdet hemmelig.

I den fjerde episoden av NRK-podkasten «Ari» snakker den avdøde kunstneren Ari Behns kjæreste, Ebba Rysst Heilmann, om hvordan de to lenge holdt forholdet sitt skjult.

I juni 2017, om lag ti måneder etter skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise (49) ble kunngjort offentlig, var det nesten ingen som visste at kunstneren hadde funnet lykken på nytt.

Les også: Märtha Louise åpner opp om Aris død

I podkasten forteller Rysst Heilmann til journalist Joachim Førsund at de to tilbragte mye tid i leiligheten hennes i Oslo, der de stort sett holdt seg inne for å holde forholdet hemmelig – før de omsider var klare for å gjøre det offentlig.

– Masse ubesvarte anrop

Etter flere runder med forespørsler gjorde de en avtale med Se og Hør om at de skulle kjøre en sak om de to.

Ari Behn hadde et godt forhold til ukebladet, og fikk både lese gjennom saken og komme med innspill før nyheten om han og kjæresten nådde butikkhyllene. Rysst Heilmann minnes at telefonen ringte i et kjør da saken endelig kom ut.

– Det var masse ubesvarte anrop, sier hun og legger til:

– Det var fra norske journalister og fra utenlandske journalister, som da ringte Ari. Og da var vi bare enige om at vi ikke skulle svare noe mer, og ikke besvare noen av dem.

Les også: Ari Behns kjæreste med rørende melding ett år etter tapet

Rysst Heilmann synes det var deilig å endelig «komme ut».

– Det var helt nydelig, for da slapp vi jo å skjule noen ting. Vi var litt mer på kino og sånne ting, sånne vanlige ting, også gikk det mye på hverdagen. Han var mer produktiv, sier hun.

Behns kjæreste forteller videre at sommeren og høsten som fulgte var preget av mange utstillinger og positive opplevelser, men legger ikke skjul på at Behns psyke ikke alltid var på topp. Dette snakker hun også åpent om i flere av podkast-episodene, som slippes på NRK torsdager fremover.

– Kunnskap kan redde liv

I podkasten «Ari», som er laget av Joachim Farsund, medvirker både Rysst Heilmann og Behns lillesøster, Anja.

Før de første episodene kom ut, delte Rysst Heilmann et innlegg på Instagram der hun blant annet skrev at hun var spent og at hun håpet mange ville høre på podkasten deres.

«Ikke bare for å høre hvor fint menneske han var. Men fordi historiene angående selvmord, livet og menneskene bak aldri kan bli mange nok. Jo flere historier jo mer kunnskap. Og kunnskap kan redde liv», var blant det hun skrev i innlegget.

Til nå ligger det fire episoder av podkasten tilgjengelig.

Reklame Nå kommer det 700 enheter av den geniale tredemøllen til Norge