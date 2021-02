Toppløs Rihanna provoserer fansen i sosiale medier: – Respektløst som faen

Rihanna poserer toppløs med bare shorts og smykke.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Flere fans har reagert på Twitter etter at Rihanna (32) nylig delte et toppløsbilde for å promotere sitt eget undertøysmerke, «Savage X Fenty». Men det var ikke mangelen på klær fansen lot seg irritere over, skriver The Sun.

Stjernen poserer nemlig med et smykke rundt halsen, som viser en figur av den hinduistiske guden Ganesha. Det likte fansen dårlig, og beskylder henne for å være respektløs ovenfor hinduismen.

«Iført et Ganesh-anheng mens du er halvnaken, uten noe kunnskap om den kulturelle symbolikken den bærer, er respektløst som faen. Jeg forventet bedre av Rihanna, min religion er ikke din forbanna estetikk», skriver en av brukerne på Twitter.

«Jeg vil så gjerne støtte Rihanna, men hvorfor poserer hun uten topp utenfor et hinduistisk tempel, iført et Ganesh-halskjede?» spør en annen.

Som flere fans også påpeker, er ikke dette første gang Rihanna får kritikk for å bruke religiøse symboler for å fremme undertøysmerket. I fjor høst haglet også kritikken etter at stjernen brukte låten «DOOM» av Coucou Chloe under et undertøysshow for merket.

Sangen inneholder flere hellige fortellinger om profeten Mohammed, som er dypt æret i det muslimske samfunnet. Flere mente dette var fornærmende å bruke en slik låt der kvinner danser i undertøy på scenen, og stjernen måtte til slutt beklage overfor det muslimske samfunnet.

- Han vet hva han mister

Tidligere i år hevdet flere amerikanske medier at Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) skal skilles, etter at realitystjernen ble observert uten giftering.

Nå hevder en kilde nær West at rapperen ikke har det så bra etter at realiteten har sunket inn, skriver People.

- Kanye har det ikke så bra. Han er engstelig og veldig lei seg. Han vet at ekteskapet er over, og det er ikke noe mer som kan bli gjort nå, og han vet hva han mister i Kim, forteller kilden.

Kardashian og West har vært gift siden 2014, og har fire barn sammen. Da nyheten kom tidligere i år, hevdet en kilde til Page Six at de har jobbet hardt for å få ekteskapet til å fungere, men at Kardashian er lei:

- Hun er seriøs med studiene sine og vil bli advokat, mens Kanye løper rundt og snakker om å stille til presidentvalg og alt mulig annet. Hun har fått nok.

Tre slag og et hjerteinfarkt

Sommeren 2018 ble artist Demi Lovato (28) hastet til sykehus etter at hun tok en heroinoverdose under en fest i Los Angeles.

Nå, over to år senere, åpner sangstjernen seg i en ny dokumentar, «Dancing With the Devil» på YouTube. Der forteller hun at hun nesten mistet livet i 2018 og at hun er glad for å være i live.

- Jeg fikk tre slag. Jeg fikk hjerteinfarkt, sier hun, ifølge US Magazine.

Stjernen forteller også at legene ga henne fem til ti minutter å leve, og at hun fikk hjerneskade som hun fortsatt sliter med. I tillegg har overdosen gått utover synet hennes.

- Jeg kjører ikke bil fordi jeg har flekker av blindhet på synet. Jeg slet også veldig lenge med å lese, så det var en stor greie da jeg endelig kunne lese igjen to måneder senere. Jeg har taklet konsekvensene, og de er der for å minne meg på hva som kan skje hvis jeg kommer inn på et mørkt sted igjen. Jeg er takknemlig for disse påminnelsene.

